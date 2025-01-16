Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера из-за разлива мазута

Развожаев: Севастополь нужно включить в зону ЧС федерального уровня
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Развожаев обратился на федеральном уровне с просьбой включения Севастополя в зону ЧС
Развожаев обратился на федеральном уровне с просьбой включения Севастополя в зону ЧС Фото:
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На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

Глава Севастополя Михаил Развожаев обратился к федеральным властям с просьбой объявить город зоной чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за масштабного разлива мазута. Сейчас в Севастополе действует режим ЧС регионального масштаба.

«Мы обратились на федеральный уровень с просьбой включить территорию Севастополя в зону чрезвычайной ситуации федерального характера. Сейчас у нас действует режим ЧС регионального масштаба, и мы уже начали выделять существенные суммы из регионального бюджета — на сегодня выделены 78 миллионов рублей», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он уточнил, что среди всех направлений наиболее затратным является утилизация отходов. В связи с этим, для покрытия данных расходов потребуется финансовая поддержка из федерального бюджета.

Губернатор заявил, что в рамках борьбы с экологической катастрофой в Севастополе активно задействованы местные ресурсы и волонтерское движение. Например, в районе Качи работают волонтеры, которые с помощью специальной техники ускоряют процесс вывоза загрязненного грунта. Также ведется активная работа по обеспечению всех участников очистительных работ необходимыми средствами индивидуальной защиты и инструментами.

15 декабря произошло крушение танкеров. В начале 2025 года президент Путин выразил критику в адрес работы соответствующих ведомств, подчеркнув неотложность извлечения танкера «Волгонефть-239» на поверхность.

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Глава Севастополя Михаил Развожаев обратился к федеральным властям с просьбой объявить город зоной чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за масштабного разлива мазута. Сейчас в Севастополе действует режим ЧС регионального масштаба. «Мы обратились на федеральный уровень с просьбой включить территорию Севастополя в зону чрезвычайной ситуации федерального характера. Сейчас у нас действует режим ЧС регионального масштаба, и мы уже начали выделять существенные суммы из регионального бюджета — на сегодня выделены 78 миллионов рублей», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он уточнил, что среди всех направлений наиболее затратным является утилизация отходов. В связи с этим, для покрытия данных расходов потребуется финансовая поддержка из федерального бюджета. Губернатор заявил, что в рамках борьбы с экологической катастрофой в Севастополе активно задействованы местные ресурсы и волонтерское движение. Например, в районе Качи работают волонтеры, которые с помощью специальной техники ускоряют процесс вывоза загрязненного грунта. Также ведется активная работа по обеспечению всех участников очистительных работ необходимыми средствами индивидуальной защиты и инструментами. 15 декабря произошло крушение танкеров. В начале 2025 года президент Путин выразил критику в адрес работы соответствующих ведомств, подчеркнув неотложность извлечения танкера «Волгонефть-239» на поверхность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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