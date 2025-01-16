Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера из-за разлива мазута

Глава Севастополя Михаил Развожаев обратился к федеральным властям с просьбой объявить город зоной чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за масштабного разлива мазута. Сейчас в Севастополе действует режим ЧС регионального масштаба.
«Мы обратились на федеральный уровень с просьбой включить территорию Севастополя в зону чрезвычайной ситуации федерального характера. Сейчас у нас действует режим ЧС регионального масштаба, и мы уже начали выделять существенные суммы из регионального бюджета — на сегодня выделены 78 миллионов рублей», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он уточнил, что среди всех направлений наиболее затратным является утилизация отходов. В связи с этим, для покрытия данных расходов потребуется финансовая поддержка из федерального бюджета.
Губернатор заявил, что в рамках борьбы с экологической катастрофой в Севастополе активно задействованы местные ресурсы и волонтерское движение. Например, в районе Качи работают волонтеры, которые с помощью специальной техники ускоряют процесс вывоза загрязненного грунта. Также ведется активная работа по обеспечению всех участников очистительных работ необходимыми средствами индивидуальной защиты и инструментами.
15 декабря произошло крушение танкеров. В начале 2025 года президент Путин выразил критику в адрес работы соответствующих ведомств, подчеркнув неотложность извлечения танкера «Волгонефть-239» на поверхность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.