На праздники челябинцы предпочли Азию и Африку странам Европы

В Европе в новогодние праздники отдохнуло почти в три раза меньше жителей Челябинской области, чем в странах Азии. Как выяснили аналитики «МегаФона» и «Слетать.ру» в совместном исследовании, в течение каникул за рубеж выехало на 15% больше челябинских туристов, чем годом ранее.
«Интерес челябинцев к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов. В 2025 году там отдохнуло 13% от общего числа туристов, выезжавших за рубеж в период новогодних праздников. Каникулы в Европе провели 5% путешественников», — заявили URA.RU в команде исследователей.
В направлении Юго-Восточной Азии наибольшим спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, а интерес к Вьетнаму вырос на 38%, что сделало его третьей по популярности азиатской страной. Ярко проявилась тенденция к отдыху в зимний период на пляжах.
Популярными стали также страны Африканского континента, где Египет сохранил лидерство по приему челябинских гостей. Он вошел в пятерку самых популярных стран. Первые строчки заняли Казахстан, Таиланд, ОАЭ, Турция. Спрос на южноамериканские страны сохранился, зато в Северную Америку отправилось на 16% меньше туристов. Число путешествий на Кубу сократилось в два раза.
Среди стран СНГ стала популярной Беларусь. В этой стране отдохнуло на 16% больше туристов, чем в 2024 году. В результате турпоток в республику достиг 10% от общего числа туристов зимнего сезона. Также челябинцы летали в Грузию, Армению и Азербайджан. С начала января жители региона посетили 105 стран.
Специалисты проанализировали обезличенные данные абонентов оператора. Согласно информации «Слетать.ру», тратить туристам пришлось больше. Поездка в Таиланд в среднем обошлась в 327 тысяч рублей, что выше уровня 2024 года на 10%. В Турцию поездки стали дороже на 5% — до 157 тысяч рублей. ОАЭ показали рост стоимости на 9% — до 281 тысячи рублей. Отдых в Китае подорожал на рекордные 59% — до 300 тысяч рублей. Стоимость туров в Египет поднялась на 32% — до 214 тысяч рублей. Как в декабре URA.RU рассказывали участники рынка, чтобы сэкономить, некоторые туристы пытались покупать отдельные услуги, отказавшись от пакетных туров.
По данным сервиса «Слетать.ру», в среднем новогодний отпуск российского путешественника длился семь дней, а каждый третий тур оформлен на семью с детьми. Глубина продаж увеличилась на 61% и составила один месяц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!