Челябинские туристы передумали лететь на Новый год в Египет и выбрали Таиланд

28 декабря 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Тайские окрестности станут местом притяжения челябинцев в праздники Фото: Алена Полозова © URA.RU К концу декабря настроения челябинских туристов изменились, и если первоначально бронировали туры в Египет на праздники, то в настоящий момент покупают путевки в Таиланд. Как URA.RU рассказали участники рынка, другим популярным направлением является отдых в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. «Спрашивают один Таиланд. Многие клиенты пытаются экономить. Просят выбирать отдельно отель, билеты, какие-то опции, например, страхование, делают сами. Собирают пакет в надежде, что выйдет дешевле, чем у туроператоров. Зато в Египте разочаровались», — рассказала URA.RU руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева. Отвернуться от Египта вынудили уровень сервиса и менее качественная, чем в Турции, отельная база. Отсутствие ремонта в номерном фонде отразилось на предпочтениях путешественников, которые изначально бронировали туры в Африку. В компании «Слетать.ру» по просьбе URA.RU сделали расчет стоимости туров. Провести праздники в Таиланде двоим туристам в течение семи ночей с вылетом из Челябинска и проживанием в отеле с тремя звездами и завтраком можно от 251,4 тысяч рублей. «Именно в праздники лететь хотят немногие. В топ-3 направлений с вылетами из Челябинска и заездами в этот период входят Россия, занявшая долю в 75% от общего объема продаж, Абхазия и Таиланд с идентичными показателями по 12.5%», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Слетать.ру». Средняя продолжительность отдыха в новогодний период на текущий момент составила шесть ночей, а глубина бронирования — практически два-2,3 месяца. Среди самых востребованных направлений в рамках внутреннего туризма с вылетами из Челябинска и заездами в период новогодних праздников лидерство занял Краснодарский край. Туры по стране обойдутся дешевле. Отправиться вдвоем в Санкт-Петербург на неделю с вылетом в каникулы из Челябинска и проживанием в отеле с четырьмя звездами и завтраками можно от 55,1 тысячи рублей. Чуть дороже на Черном море. Забронировать тур в Краснодарский край на двоих на семь ночей в то же время с проживанием в отеле с четырьмя звездами на базе завтраков можно от 75,9 тысячи рублей. Еще одним направлением, куда летят россияне, является Абхазия. Отправиться туда из Челябинска, чтобы жить в отеле с четырьмя звездами на полном пансионе можно по цене от 114,1 тысячи рублей, уточнили в «Слетать.ру». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К концу декабря настроения челябинских туристов изменились, и если первоначально бронировали туры в Египет на праздники, то в настоящий момент покупают путевки в Таиланд. Как URA.RU рассказали участники рынка, другим популярным направлением является отдых в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. «Спрашивают один Таиланд. Многие клиенты пытаются экономить. Просят выбирать отдельно отель, билеты, какие-то опции, например, страхование, делают сами. Собирают пакет в надежде, что выйдет дешевле, чем у туроператоров. Зато в Египте разочаровались», — рассказала URA.RU руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева. Отвернуться от Египта вынудили уровень сервиса и менее качественная, чем в Турции, отельная база. Отсутствие ремонта в номерном фонде отразилось на предпочтениях путешественников, которые изначально бронировали туры в Африку. В компании «Слетать.ру» по просьбе URA.RU сделали расчет стоимости туров. Провести праздники в Таиланде двоим туристам в течение семи ночей с вылетом из Челябинска и проживанием в отеле с тремя звездами и завтраком можно от 251,4 тысяч рублей. «Именно в праздники лететь хотят немногие. В топ-3 направлений с вылетами из Челябинска и заездами в этот период входят Россия, занявшая долю в 75% от общего объема продаж, Абхазия и Таиланд с идентичными показателями по 12.5%», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Слетать.ру». Средняя продолжительность отдыха в новогодний период на текущий момент составила шесть ночей, а глубина бронирования — практически два-2,3 месяца. Среди самых востребованных направлений в рамках внутреннего туризма с вылетами из Челябинска и заездами в период новогодних праздников лидерство занял Краснодарский край. Туры по стране обойдутся дешевле. Отправиться вдвоем в Санкт-Петербург на неделю с вылетом в каникулы из Челябинска и проживанием в отеле с четырьмя звездами и завтраками можно от 55,1 тысячи рублей. Чуть дороже на Черном море. Забронировать тур в Краснодарский край на двоих на семь ночей в то же время с проживанием в отеле с четырьмя звездами на базе завтраков можно от 75,9 тысячи рублей. Еще одним направлением, куда летят россияне, является Абхазия. Отправиться туда из Челябинска, чтобы жить в отеле с четырьмя звездами на полном пансионе можно по цене от 114,1 тысячи рублей, уточнили в «Слетать.ру».