На подъезде к Сургуту из-за смертельной аварии полностью перекрыта трасса

Участок трассы Р-404 на подъезде к Сургуту полностью перекрыт из-за аварии
На автодороге Р-404 полностью перекрыто движение из-за аварии, в которой погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-404 подъезд к городу Сургут километр 11 движение полностью перекрыто в связи с ДТП. Планируйте свой маршрут заранее!», — предупреждает «Уралуправтодор».
Предварительно, в аварии погиб один человек и загорелся один автомобиль. Возгорание уже локализовано. Управление автодорог Югры в своем telegram-канале сообщает, что объехать перекрытый участок можно через поселок Сингапай и Нефтеюганск.
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