15 января 2025

На подъезде к Сургуту из-за смертельной аварии полностью перекрыта трасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Участок трассы Р-404 на подъезде к Сургуту полностью перекрыт из-за аварии
Участок трассы Р-404 на подъезде к Сургуту полностью перекрыт из-за аварии Фото:

На автодороге Р-404 полностью перекрыто движение из-за аварии, в которой погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-404 подъезд к городу Сургут километр 11 движение полностью перекрыто в связи с ДТП. Планируйте свой маршрут заранее!», — предупреждает «Уралуправтодор».

Предварительно, в аварии погиб один человек и загорелся один автомобиль. Возгорание уже локализовано. Управление автодорог Югры в своем telegram-канале сообщает, что объехать перекрытый участок можно через поселок Сингапай и Нефтеюганск.

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На автодороге Р-404 полностью перекрыто движение из-за аварии, в которой погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-404 подъезд к городу Сургут километр 11 движение полностью перекрыто в связи с ДТП. Планируйте свой маршрут заранее!», — предупреждает «Уралуправтодор». Предварительно, в аварии погиб один человек и загорелся один автомобиль. Возгорание уже локализовано. Управление автодорог Югры в своем telegram-канале сообщает, что объехать перекрытый участок можно через поселок Сингапай и Нефтеюганск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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