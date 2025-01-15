В Нижневартовске выберут самых красивых детей

В Нижневартовске (ХМАО) объявили кастинг на детский конкурс красоты. К участию приглашают «необыкновенно красивых» юных вартовчан возрастом от семи до 14 лет.
«В конкурсе принимают участие дети нашего города в возрасте от 6 до 14 лет, без ограничения по росту, весу и социальному статусу. С необыкновенной красотой, харизмой, вкусом, сценическим талантом, способным вызывать у зрителей и родителей восторг», — рассказали организаторы в соцсети «ВКонтакте».
Финал запланирован весной. Детей подготовят к выходу на сцену на мастер-классах.
Ранее URA.RU сообщало о прошедшем в Ханты-Мансийске конкурсе красоты «Мисс студенчества Финно-Угрии — 2024». В нем участвовали девушки из регионов, входящих в Ассоциацию финно-угорских университетов. Главный титул по оценкам жюри получила студентка Марийского госуниверситета Мария Панкова.
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