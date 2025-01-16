Shot: из скандального СИЗО-1 в Ростове заключенные предприняли попытку сбежать

Заключенные СИЗО-1 в Ростове-на-Дону планировали сбежать из заключения, попытавшись совершить подкоп. Об этом сообщает Shot.
Причем это не первая подобная попытка со стороны осужденных сбежать из данного изолятора. Летом 2024 года в этом исправительном учреждении шестеро взяли в заложники двух сотрудников изолятора.
«Заключенные сделали подкоп и пытались сбежать из скандального СИЗО-1 в Ростове. Во время обысков в камерах нашли шампуры и множество телефонов. По данным источников, заключенные пытались сбежать из ростовского СИЗО-1 сразу после новогодних праздников, 14 января», — передают авторы telegram-канала.
По данным журналистов, один из заключенных подговорил сокамерников организовать побег. Однако по итогу один из соучастников сдал своих подельников надзирателю. После этого произошли обыски, в результате которых у заключенных нашли мобильные телефоны.
В июле 2024 года в ростовском СИЗО-1 шестеро осужденных взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Заключенные потребовали предоставить им автомобиль, чтобы покинуть территорию, а также оружие. Причем за несколько дней до инцидента изолятор признавался одним из лучших в стране.
Обновлено в 13:21 по мск: информация о сбежавших заключенных оказалась фейком. Об этом РБК сообщили в ГУ ФСИН по Ростовской области.
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