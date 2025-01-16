Житель Березников заметил рысь в центре города. Видео

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Дикое животное прогуливалось по улице Ломоносова
Дикое животное прогуливалось по улице Ломоносова Фото:

Житель Березников (Пермский край) заметил рысь в центре города. По словам очевидца, хищник прогуливался по улице Ломоносова.

«Будьте осторожны. Сегодня вечером в районе Ломоносова, 75 была обнаружена рысь», — говорится в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом жители беспокоятся о безопасности детей. «В этом районе дети в школу ходят, зверь дикий, мало ли что может произойти. Сами в садик по этой дороге ходим», — сетует обеспокоенная женщина.

Другие березниковцы переживают за саму рысь. «Два дня назад видел ее в районе бывшего хлебокомбината. В лесу есть нечего бедным животным, вот и приходят кормиться», — пишет один из комментаторов. 

Ранее URA.RU рассказывало, что на выезде из Перми была замечена рысь. По словам очевидцев, дикий зверь выскочил прямо перед машиной.

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Житель Березников (Пермский край) заметил рысь в центре города. По словам очевидца, хищник прогуливался по улице Ломоносова. «Будьте осторожны. Сегодня вечером в районе Ломоносова, 75 была обнаружена рысь», — говорится в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом жители беспокоятся о безопасности детей. «В этом районе дети в школу ходят, зверь дикий, мало ли что может произойти. Сами в садик по этой дороге ходим», — сетует обеспокоенная женщина. Другие березниковцы переживают за саму рысь. «Два дня назад видел ее в районе бывшего хлебокомбината. В лесу есть нечего бедным животным, вот и приходят кормиться», — пишет один из комментаторов.  Ранее URA.RU рассказывало, что на выезде из Перми была замечена рысь. По словам очевидцев, дикий зверь выскочил прямо перед машиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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