Житель Березников (Пермский край) заметил рысь в центре города. По словам очевидца, хищник прогуливался по улице Ломоносова.
«Будьте осторожны. Сегодня вечером в районе Ломоносова, 75 была обнаружена рысь», — говорится в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом жители беспокоятся о безопасности детей. «В этом районе дети в школу ходят, зверь дикий, мало ли что может произойти. Сами в садик по этой дороге ходим», — сетует обеспокоенная женщина.
Другие березниковцы переживают за саму рысь. «Два дня назад видел ее в районе бывшего хлебокомбината. В лесу есть нечего бедным животным, вот и приходят кормиться», — пишет один из комментаторов.
Ранее URA.RU рассказывало, что на выезде из Перми была замечена рысь. По словам очевидцев, дикий зверь выскочил прямо перед машиной.
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