Из украинского плена вернулся раненный боец из Курганской области. Об этом сообщила в соцсетях уполномоченный по правам человека в регионе Алена Лопатина.
«В одной из курганских семей сегодня большая радость: возвращен из плена наш земляк.? Он стал одним из 25 российских военнослужащих, получивших ранения, возвращенных на Родину в результате репатриации с территории Украины», — сообщила Алена Лопатина в сообществе «ПРАВОЗНАТЬ45» в соцсети «ВКонтакте».
Возвращенные военнослужащие в ближайшее время получат необходимую медицинскую помощь и пройдут курс реабилитации. Это позволит им восстановить здоровье после пережитых испытаний и вернуться к нормальной жизни. Лопатина выразила благодарность Министерству обороны Российской Федерации, российским спецслужбам, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, а также всем участникам процесса за их профессионализм и преданность делу.
Ранее, в рамках договоренностей между Россией и Украиной, был проведен обмен пленными по формуле «25 на 25». В результате этого обмена 25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись на родину. Татьяна Москалькова сообщила, что военные уже находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!