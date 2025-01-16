Курганец вернулся из украинского плена. Видео

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Курганец вернулся на родину из украинского плена
Курганец вернулся на родину из украинского плена Фото:

Из украинского плена вернулся раненный боец из Курганской области. Об этом сообщила в соцсетях уполномоченный по правам человека в регионе Алена Лопатина.

«В одной из курганских семей сегодня большая радость: возвращен из плена наш земляк.? Он стал одним из 25 российских военнослужащих, получивших ранения, возвращенных на Родину в результате репатриации с территории Украины», — сообщила Алена Лопатина в сообществе «ПРАВОЗНАТЬ45» в соцсети «ВКонтакте».

Возвращенные военнослужащие в ближайшее время получат необходимую медицинскую помощь и пройдут курс реабилитации. Это позволит им восстановить здоровье после пережитых испытаний и вернуться к нормальной жизни. Лопатина выразила благодарность Министерству обороны Российской Федерации, российским спецслужбам, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, а также всем участникам процесса за их профессионализм и преданность делу.

Ранее, в рамках договоренностей между Россией и Украиной, был проведен обмен пленными по формуле «25 на 25». В результате этого обмена 25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись на родину. Татьяна Москалькова сообщила, что военные уже находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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Из украинского плена вернулся раненный боец из Курганской области. Об этом сообщила в соцсетях уполномоченный по правам человека в регионе Алена Лопатина. «В одной из курганских семей сегодня большая радость: возвращен из плена наш земляк.? Он стал одним из 25 российских военнослужащих, получивших ранения, возвращенных на Родину в результате репатриации с территории Украины», — сообщила Алена Лопатина в сообществе «ПРАВОЗНАТЬ45» в соцсети «ВКонтакте». Возвращенные военнослужащие в ближайшее время получат необходимую медицинскую помощь и пройдут курс реабилитации. Это позволит им восстановить здоровье после пережитых испытаний и вернуться к нормальной жизни. Лопатина выразила благодарность Министерству обороны Российской Федерации, российским спецслужбам, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, а также всем участникам процесса за их профессионализм и преданность делу. Ранее, в рамках договоренностей между Россией и Украиной, был проведен обмен пленными по формуле «25 на 25». В результате этого обмена 25 российских военнослужащих, получивших ранения, вернулись на родину. Татьяна Москалькова сообщила, что военные уже находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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