В пермском футбольном клубе «Амкар» сменилось руководство

Пермский футбольный клуб «Амкар» покинуло три специалиста. Свои должности оставили тренер по физподготовке Юрий Разгоняев, старший тренер Сергей Шишкин и спортивный директор Алексей Степанов, сообщили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».
«У Алексея Степанова, Юрия Разгоняева и Сергея Шишкина закончились сроки контрактов. Место Степанова займет Владимр Токарев», — сказано в сообщении. Кто займет места Разгоняева и Шишкина, пока не разглашается.
Про Токарева известно, что он играл за молодежную команду «Амкара», а также за пермское «Динамо», «Октан» и «Ильпар». В последнем клубе еще занимал должность начальника команды. Его отец Геннадий Токарев, когда был спортивным директором «Амкара», довел клуб до премьер-лиги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!