В пермском футбольном клубе «Амкар» сменилось руководство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На место спортивного директора уже нашли специалиста
На место спортивного директора уже нашли специалиста Фото:

Пермский футбольный клуб «Амкар» покинуло три специалиста. Свои должности оставили тренер по физподготовке Юрий Разгоняев, старший тренер Сергей Шишкин и спортивный директор Алексей Степанов, сообщили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«У Алексея Степанова, Юрия Разгоняева и Сергея Шишкина закончились сроки контрактов. Место Степанова займет Владимр Токарев», — сказано в сообщении. Кто займет места Разгоняева и Шишкина, пока не разглашается.

Про Токарева известно, что он играл за молодежную команду «Амкара», а также за пермское «Динамо», «Октан» и «Ильпар». В последнем клубе еще занимал должность начальника команды. Его отец Геннадий Токарев, когда был спортивным директором «Амкара», довел клуб до премьер-лиги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский футбольный клуб «Амкар» покинуло три специалиста. Свои должности оставили тренер по физподготовке Юрий Разгоняев, старший тренер Сергей Шишкин и спортивный директор Алексей Степанов, сообщили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». «У Алексея Степанова, Юрия Разгоняева и Сергея Шишкина закончились сроки контрактов. Место Степанова займет Владимр Токарев», — сказано в сообщении. Кто займет места Разгоняева и Шишкина, пока не разглашается. Про Токарева известно, что он играл за молодежную команду «Амкара», а также за пермское «Динамо», «Октан» и «Ильпар». В последнем клубе еще занимал должность начальника команды. Его отец Геннадий Токарев, когда был спортивным директором «Амкара», довел клуб до премьер-лиги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...