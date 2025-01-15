На маршруте, который связывает поселок ММС с основной частью Тюмени, станет больше автобусов. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации.
«С 20 января по маршруту № 37 „поселок ММС — улица Пролетарская“ будет организовано движение одного дополнительного автобуса в будние и субботние дни по укороченной схеме. Дополнительный транспорт появится как в прямом, так и в обратном направлении», — говорится в сообщении.
Известно, что укороченный маршрут пройдет через следующие остановки:
- поселок ММС;
- школа № 45;
- проезд к улице Голышева;
- школа № 45 (3-й корпус).
Маршрут будет затрагивать улицы 70 лет Октября, Мелиораторов, Обход поселка ММС, Ишимской, Буровиков, Ненецкой, а также проезд от улицы Ненецкой до улицы Ишимской. Обновленное расписание уже доступно на сайте «Тюменьгортранса».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!