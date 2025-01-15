15 января 2025

На важном тюменском маршруте станет больше автобусов. Схема

В Тюмени на маршруте №37 из района ММС появится дополнительный транспорт
© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительный автобус пойдет по укороченной схеме движения
Дополнительный автобус пойдет по укороченной схеме движения Фото:

На маршруте, который связывает поселок ММС с основной частью Тюмени, станет больше автобусов. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации.

«С 20 января по маршруту № 37 „поселок ММС — улица Пролетарская“ будет организовано движение одного дополнительного автобуса в будние и субботние дни по укороченной схеме. Дополнительный транспорт появится как в прямом, так и в обратном направлении», — говорится в сообщении.

Известно, что укороченный маршрут пройдет через следующие остановки:

  • поселок ММС;
  • школа № 45;
  • проезд к улице Голышева;
  • школа № 45 (3-й корпус).

Маршрут будет затрагивать улицы 70 лет Октября, Мелиораторов, Обход поселка ММС, Ишимской, Буровиков, Ненецкой, а также проезд от улицы Ненецкой до улицы Ишимской. Обновленное расписание уже доступно на сайте «Тюменьгортранса».

Схема движения обновленного маршрута
Схема движения обновленного маршрута
Фото:

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На маршруте, который связывает поселок ММС с основной частью Тюмени, станет больше автобусов. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба городской администрации. «С 20 января по маршруту № 37 „поселок ММС — улица Пролетарская“ будет организовано движение одного дополнительного автобуса в будние и субботние дни по укороченной схеме. Дополнительный транспорт появится как в прямом, так и в обратном направлении», — говорится в сообщении. Известно, что укороченный маршрут пройдет через следующие остановки: Маршрут будет затрагивать улицы 70 лет Октября, Мелиораторов, Обход поселка ММС, Ишимской, Буровиков, Ненецкой, а также проезд от улицы Ненецкой до улицы Ишимской. Обновленное расписание уже доступно на сайте «Тюменьгортранса».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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