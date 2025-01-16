Эротический массаж, открытие джелатерии и «Ледовый штурм»: чем заняться в выходные в Екатеринбурге

Побывать на открытии первой в Екатеринбурге джелатерии, проверить себя на знание вселенной Гарри Поттера, разрисовать ледовый городок и забраться на него в Историческом сквере или узнать секреты эротического массажа. Самые интересные события 18 и 19 января — в афише URA.RU.
18 января
Открытие джелатерии Mivino
Новое гастроместо ждет гостей в 17:00 на ул. Вайнера, 16. Обещают подарки и множество джелато — итальянского десерта из молока и сливок с добавлением фруктов, ягод, овощей, пряных трав, специй, сыра и многого другого.
Показ от Московского театра комедий
Актеры Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич, известные по ролям в юмористическом шоу «6 кадров», везут в Екатеринбург спектакль «Опасный холостяк». Сюжет будет крутиться вокруг музыканта и певицы, у которых на одной из репетиций что-то пошло не так. Зрителям обещают погружение в мир воспоминаний, интриг, разочарований и фантазий. Спектакль начнется в 19:00, билеты — от 1200 рублей.
Винная дегустация
В Olive Lounge Restaurant («Новотель») участников угостят российским саперави и предложат выбрать лучшее из девяти вин. Участие платное — 3000 рублей, лучше занять место заранее, начало — в 19:30.
Квиз по Гарри Поттеру
Интеллектуальная игра, где командам предстоит доказать, что именно они знают лучше всех всю Вселенную главного персонажа книг Джоан Роулинг. Организаторы обещают, что будет интересно даже тем, кто знает диалоги наизусть. Встреча пройдет в баре «Максимилианс» в 15:00. Участвовать может команда от двух человек, вход — 500 рублей каждого.
Новогодняя программа «Старые песни о главном»
В ТРЦ Veer Mall выступит ансамбль VERO. Он исполнит популярные и любимые песни из фильмов. Организаторы обещают, что голоса солистов никого не оставят равнодушными. Начало в 16:30 в амфитеатре.
19 января
«Ледовый штурм»
Традиционно в день закрытия ледового городка любители альпинизма и рисования собираются вместе. Всех желающих ждут в Историческом сквере с 12:00. Спортсмены будут соревноваться в скорости и умении справляться с трудностями, также можно будет порисовать на ледяных скульптурах.
Любовный мастер-класс
В Музее об ЭТОМ в 16:00 пройдет лекция «Мастерство в искусстве любви». Участникам расскажут тонкие моменты взаимоотношений между мужчиной и женщиной, секреты эротического массажа и многое другое. Билет для одного обойдется в 1000 рублей, для пары — 1800, нужна предоплата и регистрация.
Фестиваль Аутентичной уральской кухни
Более чем в 30 заведениях города готовят необычные блюда с использованием уральских продуктов. На фестивале подают и косулю в вине, и шоколадный фондан с чесноком и пломбиром, и свекольное мороженое, и пышку с фермерским салом. Цена во всех заведениях фиксированная — 1700 рублей. Где и что готовят в рамках АУК, можно посмотреть. здесь.
Концерт при свечах
Симфоническое шоу с известными саунтреками из фильмов «1+1», «Черный лебедь», «Это — Англия», «Земля Кочевников» представят во Дворце культуры железнодорожников. С сочинениями итальянского композитора Людовико Эйнауди будут знакомить при свечах — ими уставят весь зал. Билет стоит от 2300 рублей, начало — в 19:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!