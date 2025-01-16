Каратист из Екатеринбурга признан лучшим на планете. Фото

16 января 2025 в 16:24 Размер текста - 17 +

В рейтинг сильнейших каратистов вошли 100 бойцов Фото: пресс-служба RCC Екатеринбургский каратист Илья Поляков возглавил мировой рейтинг сильнейших бойцов по версии портала Kyokushin Results. Всего в рейтинг вошли 100 лучших каратистов планеты по итогам 2024 года, рассказали URA.RU в пресс-службе промоушена RCC. «Этот рейтинг можно сравнить с боксерским рейтингом журнала The Ring. Это серьезно. Организаторы анализируют все выступления за год, а в этом году Илья вошел в восьмерку на Абсолютном чемпионате Японии, где дрался против очень тяжелых ребят. На этом турнире он был признан самым техничным бойцом в мире. Он обогнал заслуженных мастеров из разных федераций, и это значимый момент в карьере спортсмена», — сказал президент Федерации Киокусинкай карате по Свердловской области Андрей Чирков. Илья Поляков демонстрировал выдающиеся результаты на протяжении всего 2024 года. Он завоевал золото на Чемпионате России и Кубке России, занял третье место на весовом Чемпионате Японии и шестое место на Абсолютном Чемпионате Японии. Вместе с этим спортсмен отобрался на Весовой Чемпионат мира, который состоится в апреле 2025-го. Фото: пресс-служба RCC Фото: пресс-служба RCC Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский каратист Илья Поляков возглавил мировой рейтинг сильнейших бойцов по версии портала Kyokushin Results. Всего в рейтинг вошли 100 лучших каратистов планеты по итогам 2024 года, рассказали URA.RU в пресс-службе промоушена RCC. «Этот рейтинг можно сравнить с боксерским рейтингом журнала The Ring. Это серьезно. Организаторы анализируют все выступления за год, а в этом году Илья вошел в восьмерку на Абсолютном чемпионате Японии, где дрался против очень тяжелых ребят. На этом турнире он был признан самым техничным бойцом в мире. Он обогнал заслуженных мастеров из разных федераций, и это значимый момент в карьере спортсмена», — сказал президент Федерации Киокусинкай карате по Свердловской области Андрей Чирков. Илья Поляков демонстрировал выдающиеся результаты на протяжении всего 2024 года. Он завоевал золото на Чемпионате России и Кубке России, занял третье место на весовом Чемпионате Японии и шестое место на Абсолютном Чемпионате Японии. Вместе с этим спортсмен отобрался на Весовой Чемпионат мира, который состоится в апреле 2025-го.