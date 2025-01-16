Каратист из Екатеринбурга признан лучшим на планете. Фото

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В рейтинг сильнейших каратистов вошли 100 бойцов
В рейтинг сильнейших каратистов вошли 100 бойцов Фото:

Екатеринбургский каратист Илья Поляков возглавил мировой рейтинг сильнейших бойцов по версии портала Kyokushin Results. Всего в рейтинг вошли 100 лучших каратистов планеты по итогам 2024 года, рассказали URA.RU в пресс-службе промоушена RCC.

«Этот рейтинг можно сравнить с боксерским рейтингом журнала The Ring. Это серьезно. Организаторы анализируют все выступления за год, а в этом году Илья вошел в восьмерку на Абсолютном чемпионате Японии, где дрался против очень тяжелых ребят. На этом турнире он был признан самым техничным бойцом в мире. Он обогнал заслуженных мастеров из разных федераций, и это значимый момент в карьере спортсмена», — сказал президент Федерации Киокусинкай карате по Свердловской области Андрей Чирков.

Илья Поляков демонстрировал выдающиеся результаты на протяжении всего 2024 года. Он завоевал золото на Чемпионате России и Кубке России, занял третье место на весовом Чемпионате Японии и шестое место на Абсолютном Чемпионате Японии. Вместе с этим спортсмен отобрался на Весовой Чемпионат мира, который состоится в апреле 2025-го.

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Екатеринбургский каратист Илья Поляков возглавил мировой рейтинг сильнейших бойцов по версии портала Kyokushin Results. Всего в рейтинг вошли 100 лучших каратистов планеты по итогам 2024 года, рассказали URA.RU в пресс-службе промоушена RCC. «Этот рейтинг можно сравнить с боксерским рейтингом журнала The Ring. Это серьезно. Организаторы анализируют все выступления за год, а в этом году Илья вошел в восьмерку на Абсолютном чемпионате Японии, где дрался против очень тяжелых ребят. На этом турнире он был признан самым техничным бойцом в мире. Он обогнал заслуженных мастеров из разных федераций, и это значимый момент в карьере спортсмена», — сказал президент Федерации Киокусинкай карате по Свердловской области Андрей Чирков. Илья Поляков демонстрировал выдающиеся результаты на протяжении всего 2024 года. Он завоевал золото на Чемпионате России и Кубке России, занял третье место на весовом Чемпионате Японии и шестое место на Абсолютном Чемпионате Японии. Вместе с этим спортсмен отобрался на Весовой Чемпионат мира, который состоится в апреле 2025-го.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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