В Екатеринбурге 16 января при пожаре в квартире на третьем этаже дома по улице Вильгельма де Генина погибла 20-летняя девушка. Из здания эвакуировались 30 человек, в том числе пятеро детей. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Пожар на третьем этаже в съемной квартире. При тушении там обнаружили труп 20-летней девушки», — сказал собеседник.
По словам сотрудника МЧС, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 15:29. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Его тушили 11 человек личного состава и три единицы спецтехники.
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