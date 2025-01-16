В полыхающей квартире в Академическом нашли труп молодой девушки. Фото

В Академическом районе Екатеринбурга при пожаре погибла 20-летняя девушка
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, гидрант, пожарный гидрант, сотрудники мчс, шланг, пожарные
Пожар случился на третьем этаже (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 16 января при пожаре в квартире на третьем этаже дома по улице Вильгельма де Генина погибла 20-летняя девушка. Из здания эвакуировались 30 человек, в том числе пятеро детей. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Пожар на третьем этаже в съемной квартире. При тушении там обнаружили труп 20-летней девушки», — сказал собеседник.

По словам сотрудника МЧС, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 15:29. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Его тушили 11 человек личного состава и три единицы спецтехники.

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В Екатеринбурге 16 января при пожаре в квартире на третьем этаже дома по улице Вильгельма де Генина погибла 20-летняя девушка. Из здания эвакуировались 30 человек, в том числе пятеро детей. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Пожар на третьем этаже в съемной квартире. При тушении там обнаружили труп 20-летней девушки», — сказал собеседник. По словам сотрудника МЧС, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 15:29. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Его тушили 11 человек личного состава и три единицы спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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