Магнитогорский «Металлург» уступил «Адмиралу» в гостях со счетом 2:4

16 января 2025 в 16:47 Размер текста - 17 +

«Металлург» проиграл встречу «Адмиралу» Фото: Илья Московец © URA.RU Магнитогорский ХК «Металлург» (Челябинская область) начал выездную серию в поражения. Игра против ХК «Адмирал» (Владивосток) закончилась поражением со счетом 2:4. Счет в игре открыли хозяева площадки. Спустя менее трех минут после начала матча результативным действием отметился Иван Муранов. «Магнитка» имела несколько хороших возможностей сравнять счет, но вскрыть оборону «Адмирала» в первой двадцатиминутке не удалось. Во втором периоде «сталевары» принялись за осаду ворот «Адмирала». Некоторое время оборона могла сдерживать атаки, но примерно за шесть с половиной минут до конца отрезка магнитогорцы добились успеха: голом в большинстве отметился Никита Михайлис. А уже в следующей атаке «Металлург» вышел вперед, усилиями Андрея Козлова. Но удержать лидерство «сталевары» не смогли, пропустив «гол в раздевалку» от Даниила Гутика. В третьем периоде «Металлург» продолжил владеть инициативой. Но шайбу забросил «Адмирал». Примерно за три минуты до конца периода отличился Егор Петухов. Желая спасти игру «сталевары» рискнули и заменили вратаря на шестого полевого игрока. Но в результате пропустили в пустые ворота. Итоговый счет встречи 4:2 в пользу «Адмирала». После этого матча «Адмирал» закрепился в зоне плей-офф. «Металлург» же рискует потерять четвертое место Восточной конференции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Магнитогорский ХК «Металлург» (Челябинская область) начал выездную серию в поражения. Игра против ХК «Адмирал» (Владивосток) закончилась поражением со счетом 2:4. Счет в игре открыли хозяева площадки. Спустя менее трех минут после начала матча результативным действием отметился Иван Муранов. «Магнитка» имела несколько хороших возможностей сравнять счет, но вскрыть оборону «Адмирала» в первой двадцатиминутке не удалось. Во втором периоде «сталевары» принялись за осаду ворот «Адмирала». Некоторое время оборона могла сдерживать атаки, но примерно за шесть с половиной минут до конца отрезка магнитогорцы добились успеха: голом в большинстве отметился Никита Михайлис. А уже в следующей атаке «Металлург» вышел вперед, усилиями Андрея Козлова. Но удержать лидерство «сталевары» не смогли, пропустив «гол в раздевалку» от Даниила Гутика. В третьем периоде «Металлург» продолжил владеть инициативой. Но шайбу забросил «Адмирал». Примерно за три минуты до конца периода отличился Егор Петухов. Желая спасти игру «сталевары» рискнули и заменили вратаря на шестого полевого игрока. Но в результате пропустили в пустые ворота. Итоговый счет встречи 4:2 в пользу «Адмирала». После этого матча «Адмирал» закрепился в зоне плей-офф. «Металлург» же рискует потерять четвертое место Восточной конференции.