Челябинским студентам предложили зарплату в 65 тысяч рублей

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Трудоустройство. Челябинск, трудовая книжка, работа, работодатель, отдел кадров, биржа труда, вакансия, трудовой договор
Рынок вакансий для студентов вырос на 115% Фото:

В 2024 году студентам Челябинска предложили зарплату в 65 тысяч рублей. Такой доход учащийся может получить на стартовых позициях в сфере строительства, сообщили аналитики команды «Авито Работа».

«Самые высокие зарплатные предложения для соискателей-студентов в Челябинске оказались в сфере строительства. В среднем в 2024 году работникам этой отрасли предлагали 64 713 рублей за полный рабочий день», — уточнили аналитики портала «Авито Работа».

По данным специалистов, в целом за 2024 год число вакансий для студентов выросло на 115% по сравнению с 2023 годом. Средняя зарплата составила 47,8 тысяч рублей в месяц при полной занятости. В сфере транспорта и логистики соискателям предлагали до 58 тысяч рублей, а на производстве и в сельском хозяйстве — до 54 тысяч рублей на стартовых позициях. В сфере продаж студентам предлагали начать сотрудничество с 40 тысяч рублей.

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В 2024 году студентам Челябинска предложили зарплату в 65 тысяч рублей. Такой доход учащийся может получить на стартовых позициях в сфере строительства, сообщили аналитики команды «Авито Работа». «Самые высокие зарплатные предложения для соискателей-студентов в Челябинске оказались в сфере строительства. В среднем в 2024 году работникам этой отрасли предлагали 64 713 рублей за полный рабочий день», — уточнили аналитики портала «Авито Работа». По данным специалистов, в целом за 2024 год число вакансий для студентов выросло на 115% по сравнению с 2023 годом. Средняя зарплата составила 47,8 тысяч рублей в месяц при полной занятости. В сфере транспорта и логистики соискателям предлагали до 58 тысяч рублей, а на производстве и в сельском хозяйстве — до 54 тысяч рублей на стартовых позициях. В сфере продаж студентам предлагали начать сотрудничество с 40 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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