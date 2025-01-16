Челябинским студентам предложили зарплату в 65 тысяч рублей

В 2024 году студентам Челябинска предложили зарплату в 65 тысяч рублей. Такой доход учащийся может получить на стартовых позициях в сфере строительства, сообщили аналитики команды «Авито Работа».
«Самые высокие зарплатные предложения для соискателей-студентов в Челябинске оказались в сфере строительства. В среднем в 2024 году работникам этой отрасли предлагали 64 713 рублей за полный рабочий день», — уточнили аналитики портала «Авито Работа».
По данным специалистов, в целом за 2024 год число вакансий для студентов выросло на 115% по сравнению с 2023 годом. Средняя зарплата составила 47,8 тысяч рублей в месяц при полной занятости. В сфере транспорта и логистики соискателям предлагали до 58 тысяч рублей, а на производстве и в сельском хозяйстве — до 54 тысяч рублей на стартовых позициях. В сфере продаж студентам предлагали начать сотрудничество с 40 тысяч рублей.
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