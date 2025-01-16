16 января 2025

В Пермском крае в Рождество зафиксировали землетрясение

© Служба новостей «URA.RU»
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Землетрясения фиксировались в декабре прошлого и январе нового года
Землетрясения фиксировались в декабре прошлого и январе нового года Фото:

В Добрянском округе Пермского края ученые зафиксировали землетрясения. Они произошли в декабре 2024 и январе 2025 года близ поселка Таборы, где расположена сейсмоактивная зона. Как пояснил URA.RU заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков, подземные толчки были зафиксированы в том числе 7 января, когда православные отмечают Рождество.

«Подземные толчки фиксировались в районе поселка Таборы 19 и 27 декабря 2024 года, а также 7 января», — пояснил Шулаков. По словам ученого, магнитуда землетрясений составила от 1,7 до 1,9, поэтому не ощущалась людьми.

В октябре в указанной сейсмоактивной зоне ученые также отмечали подземные толчки. Помимо этого, 5 декабря в районе города Североуральска Свердловской области произошел тектонический удар магнитудой 3,4. По словам Шулакова, он был связан с ведением горных работ в районе города.

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В Добрянском округе Пермского края ученые зафиксировали землетрясения. Они произошли в декабре 2024 и январе 2025 года близ поселка Таборы, где расположена сейсмоактивная зона. Как пояснил URA.RU заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков, подземные толчки были зафиксированы в том числе 7 января, когда православные отмечают Рождество. «Подземные толчки фиксировались в районе поселка Таборы 19 и 27 декабря 2024 года, а также 7 января», — пояснил Шулаков. По словам ученого, магнитуда землетрясений составила от 1,7 до 1,9, поэтому не ощущалась людьми. В октябре в указанной сейсмоактивной зоне ученые также отмечали подземные толчки. Помимо этого, 5 декабря в районе города Североуральска Свердловской области произошел тектонический удар магнитудой 3,4. По словам Шулакова, он был связан с ведением горных работ в районе города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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