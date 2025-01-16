В Пермском крае в Рождество зафиксировали землетрясение

В Добрянском округе Пермского края ученые зафиксировали землетрясения. Они произошли в декабре 2024 и январе 2025 года близ поселка Таборы, где расположена сейсмоактивная зона. Как пояснил URA.RU заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков, подземные толчки были зафиксированы в том числе 7 января, когда православные отмечают Рождество.
«Подземные толчки фиксировались в районе поселка Таборы 19 и 27 декабря 2024 года, а также 7 января», — пояснил Шулаков. По словам ученого, магнитуда землетрясений составила от 1,7 до 1,9, поэтому не ощущалась людьми.
В октябре в указанной сейсмоактивной зоне ученые также отмечали подземные толчки. Помимо этого, 5 декабря в районе города Североуральска Свердловской области произошел тектонический удар магнитудой 3,4. По словам Шулакова, он был связан с ведением горных работ в районе города.
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