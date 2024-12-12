Ученые зафиксировали землетрясения в Пермском крае и Свердловской области

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Приборы зафиксировали небольшие подземные толчки, которые отмечались в Оханском округе
Приборы зафиксировали небольшие подземные толчки, которые отмечались в Оханском округе Фото:

В Оханском округе Пермского края и в Свердловской области зафиксированы землетрясения магнитудой 1,8 и 3,4. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков. По словам ученого, в Прикамье подземные толчки приборы зафиксировали в начале октября.

«В ночь с 1 на 2 октября в районе поселка Таборы произошло два небольших толчка магнитудой 1,8. Они были слабые, поэтому местные жители их даже не почувствовали, но приборы зафиксировали. В указанном районе находится сейсмоакитивная зона, поэтому тмикроземлетрясения могли возникнуть из-за формирования каких-то трещин в земной коре», — объяснил агентству Шулаков.

Ученый Горного института УрО РАН добавил также, что 5 декабря в районе города Североуральска отмечался «довольно сильный тектонический удар» магнитудой 3,4. По словам Шулакова, подземные толчки фиксировались в связи с ведением горных работ в районе указанной территории.

В январе это года в Перми ощущались толчки из-за землетрясения, произошедшего на границе Китая и Киргизии. URA.RU рассказывало, как пермяки, находившиеся в это время в Казахстане, пережили его.

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В Оханском округе Пермского края и в Свердловской области зафиксированы землетрясения магнитудой 1,8 и 3,4. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков. По словам ученого, в Прикамье подземные толчки приборы зафиксировали в начале октября. «В ночь с 1 на 2 октября в районе поселка Таборы произошло два небольших толчка магнитудой 1,8. Они были слабые, поэтому местные жители их даже не почувствовали, но приборы зафиксировали. В указанном районе находится сейсмоакитивная зона, поэтому тмикроземлетрясения могли возникнуть из-за формирования каких-то трещин в земной коре», — объяснил агентству Шулаков. Ученый Горного института УрО РАН добавил также, что 5 декабря в районе города Североуральска отмечался «довольно сильный тектонический удар» магнитудой 3,4. По словам Шулакова, подземные толчки фиксировались в связи с ведением горных работ в районе указанной территории. В январе это года в Перми ощущались толчки из-за землетрясения, произошедшего на границе Китая и Киргизии. URA.RU рассказывало, как пермяки, находившиеся в это время в Казахстане, пережили его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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