Ученые зафиксировали землетрясения в Пермском крае и Свердловской области

В Оханском округе Пермского края и в Свердловской области зафиксированы землетрясения магнитудой 1,8 и 3,4. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков. По словам ученого, в Прикамье подземные толчки приборы зафиксировали в начале октября.
«В ночь с 1 на 2 октября в районе поселка Таборы произошло два небольших толчка магнитудой 1,8. Они были слабые, поэтому местные жители их даже не почувствовали, но приборы зафиксировали. В указанном районе находится сейсмоакитивная зона, поэтому тмикроземлетрясения могли возникнуть из-за формирования каких-то трещин в земной коре», — объяснил агентству Шулаков.
Ученый Горного института УрО РАН добавил также, что 5 декабря в районе города Североуральска отмечался «довольно сильный тектонический удар» магнитудой 3,4. По словам Шулакова, подземные толчки фиксировались в связи с ведением горных работ в районе указанной территории.
В январе это года в Перми ощущались толчки из-за землетрясения, произошедшего на границе Китая и Киргизии. URA.RU рассказывало, как пермяки, находившиеся в это время в Казахстане, пережили его.
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