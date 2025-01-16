В Челябинске зафиксированы 8-балльные пробки. Скрин

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Город после снегопада. Челябинск, пробка, затор, автомобиль, город в снегу, дорога, автотранспорт
В вечерний час-пик в Челябинске местами начались пробки Фото:

В Челябинске после снегопада вечером 16 января начались восьмибалльные пробки. Об этом говорится в данных Яндекс-карты.

Большинство улиц, ведущих из центра города, стоят в пробках. Желтым цветом указаны направления, в которых движения затруднено. Красным и бордовым — заторы, где водители стоят уже несколько минут или двигаются очень медленно.

Наибольшие затруднения испытывают в данный момент автомобилисты, двигающиеся по проспекту Ленина, Братьев Кашириных, улице Труда, Воровского и Свердловскому проспекту. Согласно прогнозам Яндекс.карт, уже в течение часа движение восстановится.

Дорожная обстановка в Челябинске вечером 16 января
Дорожная обстановка в Челябинске вечером 16 января

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В Челябинске после снегопада вечером 16 января начались восьмибалльные пробки. Об этом говорится в данных Яндекс-карты. Большинство улиц, ведущих из центра города, стоят в пробках. Желтым цветом указаны направления, в которых движения затруднено. Красным и бордовым — заторы, где водители стоят уже несколько минут или двигаются очень медленно. Наибольшие затруднения испытывают в данный момент автомобилисты, двигающиеся по проспекту Ленина, Братьев Кашириных, улице Труда, Воровского и Свердловскому проспекту. Согласно прогнозам Яндекс.карт, уже в течение часа движение восстановится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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