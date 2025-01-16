В Челябинске зафиксированы 8-балльные пробки. Скрин

16 января 2025 в 19:07 Размер текста - 17 +

В вечерний час-пик в Челябинске местами начались пробки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске после снегопада вечером 16 января начались восьмибалльные пробки. Об этом говорится в данных Яндекс-карты. Большинство улиц, ведущих из центра города, стоят в пробках. Желтым цветом указаны направления, в которых движения затруднено. Красным и бордовым — заторы, где водители стоят уже несколько минут или двигаются очень медленно. Наибольшие затруднения испытывают в данный момент автомобилисты, двигающиеся по проспекту Ленина, Братьев Кашириных, улице Труда, Воровского и Свердловскому проспекту. Согласно прогнозам Яндекс.карт, уже в течение часа движение восстановится. Дорожная обстановка в Челябинске вечером 16 января Скрин с сервиса «Яндекс. Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске после снегопада вечером 16 января начались восьмибалльные пробки. Об этом говорится в данных Яндекс-карты. Большинство улиц, ведущих из центра города, стоят в пробках. Желтым цветом указаны направления, в которых движения затруднено. Красным и бордовым — заторы, где водители стоят уже несколько минут или двигаются очень медленно. Наибольшие затруднения испытывают в данный момент автомобилисты, двигающиеся по проспекту Ленина, Братьев Кашириных, улице Труда, Воровского и Свердловскому проспекту. Согласно прогнозам Яндекс.карт, уже в течение часа движение восстановится.