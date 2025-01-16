В Челябинске после снегопада вечером 16 января начались восьмибалльные пробки. Об этом говорится в данных Яндекс-карты.
Большинство улиц, ведущих из центра города, стоят в пробках. Желтым цветом указаны направления, в которых движения затруднено. Красным и бордовым — заторы, где водители стоят уже несколько минут или двигаются очень медленно.
Наибольшие затруднения испытывают в данный момент автомобилисты, двигающиеся по проспекту Ленина, Братьев Кашириных, улице Труда, Воровского и Свердловскому проспекту. Согласно прогнозам Яндекс.карт, уже в течение часа движение восстановится.
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