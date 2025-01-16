В Магнитогорске пропала 7-летняя девочка

16 января 2025 в 17:33 Размер текста - 17 +

Девочка не вернулась домой из школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) волонтеры разыскивают пропавшую 7-летнюю девочку. Согласно сообщению о пропаже, 16 января ребенок не вернулся из школы. «Пропал ребенок, 7 лет. 16 января ушла с адреса: Магнитогорск, проспект Карла Маркса 198/4 (МОУ СОШ Nº62), и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в объявлении поисковой группы «АНО ПСО „ЛЕГИОН СПАС74“» в «ВКонтакте». Рост девочки 130 сантиметров, среднего телосложения. Волосы русые, ниже лопаток, глаза — карие. Девочка была одета в черную шапку, черную куртку с розовыми элементами, черные болоньевые штаны, серые сапоги (дутики). К особым приметам отнесли картавость и наличие рюкзака черно-синего цвета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) волонтеры разыскивают пропавшую 7-летнюю девочку. Согласно сообщению о пропаже, 16 января ребенок не вернулся из школы. «Пропал ребенок, 7 лет. 16 января ушла с адреса: Магнитогорск, проспект Карла Маркса 198/4 (МОУ СОШ Nº62), и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в объявлении поисковой группы «АНО ПСО „ЛЕГИОН СПАС74“» в «ВКонтакте». Рост девочки 130 сантиметров, среднего телосложения. Волосы русые, ниже лопаток, глаза — карие. Девочка была одета в черную шапку, черную куртку с розовыми элементами, черные болоньевые штаны, серые сапоги (дутики). К особым приметам отнесли картавость и наличие рюкзака черно-синего цвета.