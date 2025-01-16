В Магнитогорске пропала 7-летняя девочка

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Девочка не вернулась домой из школы Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) волонтеры разыскивают пропавшую 7-летнюю девочку. Согласно сообщению о пропаже, 16 января ребенок не вернулся из школы.

«Пропал ребенок, 7 лет. 16 января ушла с адреса: Магнитогорск, проспект Карла Маркса 198/4 (МОУ СОШ Nº62), и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в объявлении поисковой группы «АНО ПСО „ЛЕГИОН СПАС74“» в «ВКонтакте».

Рост девочки 130 сантиметров, среднего телосложения. Волосы русые, ниже лопаток, глаза — карие. Девочка была одета в черную шапку, черную куртку с розовыми элементами, черные болоньевые штаны, серые сапоги (дутики). К особым приметам отнесли картавость и наличие рюкзака черно-синего цвета.

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В Магнитогорске (Челябинская область) волонтеры разыскивают пропавшую 7-летнюю девочку. Согласно сообщению о пропаже, 16 января ребенок не вернулся из школы. «Пропал ребенок, 7 лет. 16 января ушла с адреса: Магнитогорск, проспект Карла Маркса 198/4 (МОУ СОШ Nº62), и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в объявлении поисковой группы «АНО ПСО „ЛЕГИОН СПАС74“» в «ВКонтакте». Рост девочки 130 сантиметров, среднего телосложения. Волосы русые, ниже лопаток, глаза — карие. Девочка была одета в черную шапку, черную куртку с розовыми элементами, черные болоньевые штаны, серые сапоги (дутики). К особым приметам отнесли картавость и наличие рюкзака черно-синего цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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