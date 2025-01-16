Какие знаки зодиака пострадают от тройного ретрограда в январе 2025 года

В начале 2025 года сразу три планеты оказались в ретроградном движении. Негативное действие Урана продлится до 30 января, Юпитера — до 4 февраля и Марса — до 24 февраля. В беседе с URA.RU астролог Борис Зак рассказал о влиянии ретроградных планет на финансы, личные отношения и здоровье.
Ретроградный Уран: бережем деньги и нервы
Уран — планета внезапных событий и революционных переворотов, отказов от всего, что устарело и нуждается в освобождении от прежних стереотипов. По словам астролога Бориса Зака, ретроградный Уран приносит неожиданные изменения, которых не ждали. И в этот период изменения воспринимаются негативно, в штыки.
«Многие могут обратить внимание на то, что дела пошли наперекосяк, что-то резко изменилось. Однако эти изменения идут на пользу, так как расчищают дорогу новым проектам. В итоге эти изменения в скором времени через пару месяцев принесут гораздо больше пользы», — сообщил эксперт.
Что не рекомендуется делать в этот период
В этот период не рекомендуется начинать что-то новое, если не было начато до начала действий ретроградного Урана. Лучше взять паузу для того, чтобы проанализировать свои дела, жизнь, считает Борис Зак. Также нужно быть аккуратнее с финансами и грамотно ими распоряжаться. Если есть возможность не влезать в долги и не брать кредиты, обязательно этим воспользуйтесь.
На кого влияет ретроградный Уран
Сильнее всего ретроградный Уран повлияет на Водолеев. Представителям этих знаков лучше хорошо продумать дальнейшие действия, чтобы совершить значительный прорыв в делах. Также приготовиться к большим действиям стоит Близнецам, Весам и Рыбам. После этого периода они могут вступить в серьезные отношения или сменить работу.
Ретроградный Юпитер: в поисках себя
Юпитер — самая большая планета Солнечной системы и отвечает за удачу, духовный и личностный рост, амбиции и поиски себя и своего счастья. Когда Юпитер становится ретроградным, поиски ответов на эти вопросы и связанные процессы замедляются.
Что не рекомендуется делать в этот период
Это планета расширения, удачи и в этот период стоит меньше рассчитывать на фортуну и просчитывать свои шаги, считает Борис Зак. «Не стоит ждать, что проекты, дела, которыми вы занимаетесь в период ретроградного Юпитера, резко выстрелят или масштабируются. Поэтому новые задумки лучше отложить и продолжить их реализацию после 4 февраля», — рассказал астролог.
По его словам, в этот период также не рекомендуется выезжать за границу или уезжать далеко от дома. Поэтому лучше оставаться дома, больше уделить внимание личным делам, семье, структурировать семейные документы. Кроме того, в этот период появляется больше сомнений, появляются вопросы о правильности выбранного вами пути и прочем. Однако эти сомнения временны и им поддаваться не стоит, считает эксперт.
На кого влияет ретроградный Уран
Больше всего на себе почувствуют тяжесть в этот период Стрельцы и Рыбы, которым покровительствует Юпитер. Могут быть финансовые трудности и проблемы с поиском работы, поэтому не торопитесь увольняться. Близнецы и Девы тоже могут ощутить на себе пассивное влияние ретроградного Юпитера, блокирующее их продуктивность.
Ретроградный Марс: конфликты, снижение энергии
Марс — планета, которая символизирует энергию, инициативу и действия. Когда Марс становится ретроградным, его энергия направляется внутрь, заставляя задуматься о прошлых решениях.
По словам Бориса Зака, ретроградное движение Марса повышает уровень агрессии. Люди склонны в это время проявлять немотивированную злость. Причем это проявляется не только на уровне людей, но и на уровне общества, государств, провоцируя обострение военных конфликтов.
Что не рекомендуется делать в этот период
В период ретроградного Марса снижается количество энергии, поэтому в это время стоит отказаться от запусков новых проектов, в особенности долгосрочных, считает астролог. «Стоит отказаться от перехода на новую работу, опять же если этот процесс не начинался ранее. Наблюдается снижение энергии и ее может не хватить на то, чтобы долгосрочный проект довести до логического конца. При переходе на новую работу не хватит достаточно энергии, чтобы сработаться с коллективом, адаптироваться к новому месту», — сообщил эксперт.
Однако в этот период можно решить задачи, которые не требуют длительного времени. Это касается купли-продажи, организации краткосрочных мероприятий. «Важно отметить, что в период ретроградного Марса повышается вероятность допустить критические ошибки в делах. И особенность этого периода в том, что эти ошибки дадут знать о себе не скоро — через год, два. Но это будут критичные ошибки, которые негативно повлияют на дела начатые в этот период. Поэтому лучше не начинать новых дел, больше анализировать», — отметил Борис Зак.
На кого влияет ретроградный Марс
Этот период будет непростым для водных знаков зодиака. Скорпионам, Ракам и Рыбам не стоит играть в лотерею и менять работу, лучше отложить деловые сделки.
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