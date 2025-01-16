Будет ли магнитная буря 17 января: прогноз астрофизиков

Прогноз космической погоды для метеочувствительных людей имеет не меньшее значение, чем прогноз земной погоды. От процессов, которые происходят в геомагнитной сфере земли, во многом зависит состояние здоровья таких мужчин и женщин. Рассказываем, готовиться ли к магнитной буре 17 января.
Прогноз геомагнитной активности на 17 января
В России составлением прогнозов геомагнитной активности занимается Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, которая является подразделением РАН. Лаборатория публикует как краткосрочные, однодневные прогнозы, так и прогнозы на длительный срок — вплоть до 27 дней.
Прогнозы ученых всегда носят вероятностный характер. В них нет однозначного ответа на вопрос о том, будет ли магнитная буря в тот или иной день, но указана ее вероятность в процентном отношении.
17 января, по мнению астрофизиков, магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии. Ученые считают, что шанс на реализацию такого сценария — 73%. Вероятность геомагнитных возмущений оценивают в 20%, а магнитных бурь — в 7%.
По прогнозу специалистов, Kp-индекс, с помощью которого характеризуют степень геомагнитной активности, будет держаться в пределах трех баллов из максимально возможных девяти. О наличии слабой магнитной бури говорят, когда этот показатель достигает пяти единиц.
Магнитные бури в январе 2025 года
По наблюдениям астрофизиков, наибольшая активность в геомагнитной сфере наблюдалась в первой половине января. В первый же день года произошла магнитная буря, которую классифицировали как очень сильную. 4 января буря повторилась, но уже была менее интенсивной — ее оценили как слабую.
2, 5 и 6 января в магнитном поле земли наблюдали возмущения, но относительно небольшие. Во все остальные прошедшие дни января магнитосфера была спокойной. Во второй половине января всплесков геомагнитной активности не ожидается — следующая магнитная буря должна состояться уже в феврале.
В чем опасность магнитных бурь и как от них защититься
По данным ученых и медиков, процессы, происходящие в геомагнитном поле Земли, влияют на многие факторы. Во время магнитных бурь страдает работоспособность техники, использующей технологию радиосвязи, а также самочувствие метеозависимых людей.
Основные симптомы, с которыми можно столкнуться в дни бурь — это слабость, головная боль, головокружения и ломота в суставах. Обычно в качестве методов самопомощи медики рекомендуют соблюдение режима дня, своевременный отход ко сну, выделение времени на отдых, прогулки и легкую физическую активность. Если эти способы не помогают, следует обратиться за консультацией к врачу.
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