Долгострой, популярная кофейня и грузинский ресторан: недвижимость Перми, которую не могут продать

В Перми продают часть долгостроя за 250 млн рублей

Некоторые объекты в Перми не получается реализовать годами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми на продажу выставлены сотни объектов коммерческой недвижимости от небольших кафе до целых высоток. URA.RU собрало топ-5 объектов, на которые никак не могут найти покупателей.

Два этажа в ТРК «Колизей Синема» за 420 млн рублей

Два года назад на продажу выставили помещения на четвертом и пятом этажах ТРК «Колизей Синема». До 26 февраля 2023 года там работал кинотеатр «Синема Парк». Общая площадь объекта составляет 6 585,5 квадратных метра. Ее возможно увеличить в два раза в рамках реконструкции. За два года стоимость актива увеличилась до 420 млн рублей.

Площадь помещений составляет более шести тысяч квадратных метров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Грузинский ресторан за 12 млн рублей

С 2023 года в Перми пытаются продать помещение в цокольном этаже дома по улице Николая Островского, 74. До 2019 года в нем работал ресторан грузинской кухни «Генацвале». Помещение площадью 341 квадратный метр полностью оборудовано для точки общественного питания. Его также можно приспособить для организации торговой или производственной площадки. Владелец готов продать и оборудование. За эти годы стоимость объекта снизилась до 12 млн рублей — изначально за него просили 14 млн рублей.

Бывшее помещение для «Золотого Яблока» за 80 млн рублей

На продажу выставлено административно-офисное помещение на втором этаже в доме по Комсомольскому проспекту, 36. Его общая площадь составляет 737,1 квадратного метра. В объявлении говорится, что в помещении выполнены необходимые отделочные работы. Стоимость объекта немного увеличилась — до 80 млн рублей.

Долгострой за 250 млн рублей

В июле 2023 года выставили на продажу долгострой по улице Екатерининской, 175. Сейчас здание завершено на 62%. Он является частью жилого комплекса «Никитинский», строительство которого приостановили из-за банкротства застройщика. Продаются нежилые помещения общей площадью 15 900 квадратных метров. Они подойдут под апартаменты, гостиницу или бизнес-цeнтp. К 2024 году объект подорожал до 250 млн рублей.

В помещениях предлагают разместить апартаменты, гостиницу или бизнес-цeнтp Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Бывшая популярная кофейня за 40 млн рублей

Помещения, где располагалось кафе «Кофе-Сити», продаются с 2020 года. За 2024 год их стоимость в очередной раз выросла — до 40 млн рублей. Автор объявления сообщает, что объект готов для организации точки общественного питания, а также подойдет для салона красоты, магазина аксессуаров, подарков или ювелирных изделий. В нем выполнен качественный ремонт из дорогостоящих материалов. Владелец готов продать мебель и оборудование за три миллиона рублей. Помещение можно арендовать с правом выкупа.