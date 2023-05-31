В Перми выставлены на продажу площади ранее закрытого ресторана грузинской кухни «Генацвале», расположенные на улице Николая Островского. Цена составляет более 14 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Помещение свободного назначения».
«Продажа подвальных помещений ресторана „Генацвале“ с отдельным входом с улицы Островского. Первая линия, большой и постоянный автомобильный и пеший трафик. Напротив остановка, учебное заведение, мини-рынок, магазины, офисные центры и новостройки. Цена — 14,2 млн рублей», — указано в объявлении.
Уточняется, что помещение полностью оборудовано под предприятие общественного питания, есть возможность сделать перепланировку. Также продавец рассмотрит варианты выкупа оборудования в рассрочку и без нее. Ресторан «Генацвале» специализировался на блюдах грузинской кухни. Основу меню заведения составляли хинкали, хачапури и шашлыки.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми кафе азиатской кухни Buddha Izakaya выставили на продажу спустя четыре месяца после его открытия. Цена готового бизнеса — 1,7 млн рублей.
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