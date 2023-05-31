31 мая 2023

В Перми за 14 млн рублей продают ресторан грузинской кухни «Генацвале». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузинское бистро "Кидэ". Екатеринбург, хинкали, еда
Основу меню заведения составляли хинкали, хачапури и шашлыки Фото:

В Перми выставлены на продажу площади ранее закрытого ресторана грузинской кухни «Генацвале», расположенные на улице Николая Островского. Цена составляет более 14 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Помещение свободного назначения».

«Продажа подвальных помещений ресторана „Генацвале“ с отдельным входом с улицы Островского. Первая линия, большой и постоянный автомобильный и пеший трафик. Напротив остановка, учебное заведение, мини-рынок, магазины, офисные центры и новостройки. Цена — 14,2 млн рублей», — указано в объявлении.

Уточняется, что помещение полностью оборудовано под предприятие общественного питания, есть возможность сделать перепланировку. Также продавец рассмотрит варианты выкупа оборудования в рассрочку и без нее. Ресторан «Генацвале» специализировался на блюдах грузинской кухни. Основу меню заведения составляли хинкали, хачапури и шашлыки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми кафе азиатской кухни Buddha Izakaya выставили на продажу спустя четыре месяца после его открытия. Цена готового бизнеса — 1,7 млн рублей.

В помещениях ресторана можно сделать перепланировку
В помещениях ресторана можно сделать перепланировку
Фото:

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В Перми выставлены на продажу площади ранее закрытого ресторана грузинской кухни «Генацвале», расположенные на улице Николая Островского. Цена составляет более 14 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Помещение свободного назначения». «Продажа подвальных помещений ресторана „Генацвале“ с отдельным входом с улицы Островского. Первая линия, большой и постоянный автомобильный и пеший трафик. Напротив остановка, учебное заведение, мини-рынок, магазины, офисные центры и новостройки. Цена — 14,2 млн рублей», — указано в объявлении. Уточняется, что помещение полностью оборудовано под предприятие общественного питания, есть возможность сделать перепланировку. Также продавец рассмотрит варианты выкупа оборудования в рассрочку и без нее. Ресторан «Генацвале» специализировался на блюдах грузинской кухни. Основу меню заведения составляли хинкали, хачапури и шашлыки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми кафе азиатской кухни Buddha Izakaya выставили на продажу спустя четыре месяца после его открытия. Цена готового бизнеса — 1,7 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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