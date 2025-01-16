В Кургане на одном из заводов произошел смертельный случай. Молодой рабочий погиб во время смены. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников предприятия.
«Молодого рабочего зажало станком. Парень погиб моментально на месте происшествия», — рассказали источники. Трагический случай произошел во второй половине дня 16 января.
По данным источников, рабочему было 22 года. Приехавшие на скорой помощи врачи лишь констатировали смерть.
Обновлено в 19:30: Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку. Прокурору Кургана поручено оценить соблюдение работодателем законодательства об охране труда. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой следственными органами по данному факту.
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