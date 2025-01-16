В ЕС сравнили отношения России и Украины с приемом пациента у хирурга

Представитель ЕК Итконен: российские удары по энергосистеме Украины «хирургичны»
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В ЕС назвали российские удары хирургически точными
В ЕС назвали российские удары хирургически точными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия осуществляет удары по энергетическим объектам Украины с идеальной точностью. Об этом сообщила представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен.

«Не вызывает сомнений, что украинская энергетическая система находится под невероятным давлением в результате постоянных хирургических ударов русской армии», — сказала Итконен в ходе своего выступления на брифинге.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о массированном ударе по энергетике Украины. Он также выразил недовольство по поводу недостаточной помощи со стороны Запада в обеспечении средствами ПВО. Об этом писал «Ридус».

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Россия осуществляет удары по энергетическим объектам Украины с идеальной точностью. Об этом сообщила представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен. «Не вызывает сомнений, что украинская энергетическая система находится под невероятным давлением в результате постоянных хирургических ударов русской армии», — сказала Итконен в ходе своего выступления на брифинге. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о массированном ударе по энергетике Украины. Он также выразил недовольство по поводу недостаточной помощи со стороны Запада в обеспечении средствами ПВО. Об этом писал «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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