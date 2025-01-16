«Хочется кричать»: Безуглая назвала главное условие для перемирия с Россией

Мирное урегулирование украинского конфликта с Россией невозможно без проведения выборов на Украине. Такое мнение выразила народный депутат Украины Екатерина Безуглая. По ее словам, отсутствие выборов означает продолжение военных действий до капитуляции одной из сторон.
«Не будет выборов, не будет перемирия. [Конфликт] будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не капитулирует», — заявила Безуглая в своем telegram-канале. Она выразила надежду на то, что через год ее прогноз окажется неверным, однако подчеркнула важность реалистичного взгляда на ситуацию.
В дополнение к своему основному заявлению, Безуглая призвала изучать историю и сохранять ясность ума в сложных обстоятельствах. «Учите историю. Хочется кричать, но вселенной все равно. Надо только сражаться», — подытожила она.
Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп начал разрабатывать план перемирия России и Украины. Также, по словам американца, Москва и Вашингтон начали подготовку к переговорам, для обсуждения украинского конфликта. Когда и где может состояться встреча — неизвестно. Сразу несколько стран выразили желание принять у себя мировых лидеров. Какие страны готовы провести переговоры — в материале URA.RU.
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