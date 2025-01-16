Сын экс-владельца ЧТПЗ попал под санкции США

Сын экс-владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Артем Комаров попал под санкции США. Он основал компанию «Керамакс», которая производит компоненты для сварки: электроды, проволоку и керамический флюс.
«Санкции на работу не повлияют — производство и отгрузки идут по плану», — цитируют компанию сайт «74.ру». По данным сайта, выручка за 2023 год составила 1,5 миллиарда рублей, прибыль — 192,8 миллионов рублей, трудоустроены 86 человек.
Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине. В Челябинской области в списки попали такие предприятия, как «Мечел», ЧТПЗ, ЧКПЗ, ЧТЗ, «Турбина» и другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!