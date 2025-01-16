Сын экс-владельца ЧТПЗ попал под санкции США

16 января 2025 в 20:26 Размер текста - 17 +

Компания Комарова производит в том числе проволоку для сварки (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сын экс-владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Артем Комаров попал под санкции США. Он основал компанию «Керамакс», которая производит компоненты для сварки: электроды, проволоку и керамический флюс. «Санкции на работу не повлияют — производство и отгрузки идут по плану», — цитируют компанию сайт «74.ру». По данным сайта, выручка за 2023 год составила 1,5 миллиарда рублей, прибыль — 192,8 миллионов рублей, трудоустроены 86 человек. Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине. В Челябинской области в списки попали такие предприятия, как «Мечел», ЧТПЗ, ЧКПЗ, ЧТЗ, «Турбина» и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын экс-владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Артем Комаров попал под санкции США. Он основал компанию «Керамакс», которая производит компоненты для сварки: электроды, проволоку и керамический флюс. «Санкции на работу не повлияют — производство и отгрузки идут по плану», — цитируют компанию сайт «74.ру». По данным сайта, выручка за 2023 год составила 1,5 миллиарда рублей, прибыль — 192,8 миллионов рублей, трудоустроены 86 человек. Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине. В Челябинской области в списки попали такие предприятия, как «Мечел», ЧТПЗ, ЧКПЗ, ЧТЗ, «Турбина» и другие.