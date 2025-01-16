Сын экс-владельца ЧТПЗ попал под санкции США

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ЧТПЗ Челябинск, медь, проволока
Компания Комарова производит в том числе проволоку для сварки (архивное фото) Фото:

Сын экс-владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Артем Комаров попал под санкции США. Он основал компанию «Керамакс», которая производит компоненты для сварки: электроды, проволоку и керамический флюс.

«Санкции на работу не повлияют — производство и отгрузки идут по плану», — цитируют компанию сайт «74.ру». По данным сайта, выручка за 2023 год составила 1,5 миллиарда рублей, прибыль — 192,8 миллионов рублей, трудоустроены 86 человек.

Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине. В Челябинской области в списки попали такие предприятия, как «Мечел», ЧТПЗ, ЧКПЗ, ЧТЗ, «Турбина» и другие.

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Сын экс-владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Артем Комаров попал под санкции США. Он основал компанию «Керамакс», которая производит компоненты для сварки: электроды, проволоку и керамический флюс. «Санкции на работу не повлияют — производство и отгрузки идут по плану», — цитируют компанию сайт «74.ру». По данным сайта, выручка за 2023 год составила 1,5 миллиарда рублей, прибыль — 192,8 миллионов рублей, трудоустроены 86 человек. Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине. В Челябинской области в списки попали такие предприятия, как «Мечел», ЧТПЗ, ЧКПЗ, ЧТЗ, «Турбина» и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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