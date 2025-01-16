В Екатеринбурге днем 16 января в районе Химмаша гаишники устроили погоню со стрельбой за желтым Opel. Силовики вели огонь по колесам иномарки, за рулем которой, как оказалось, сидела девушка. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«На Химмаше сегодня устроили погоню со стрельбой. За рулем была девушка. Ей все колеса перестреляли. Стрельбу вели перед нами прямо у церкви. Сначала подумал, что кто-то петарды взрывает», — сказал собеседник. Преследовали «гонщицу» три машины ДПС.
Судя по видео, даже когда Opel заблокировали среди машин и подошли полицейские, нарушительница не сдалась и продолжила гонку. По словам очевидца, инспекторы не стали ломать стекла иномарки.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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