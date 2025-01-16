Пермский край снабдил другие регионы России 290 тоннами томатов

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Россельхознадзор не нашел в пермских томатах вредных веществ
Россельхознадзор не нашел в пермских томатах вредных веществ Фото:

В январе 2025 года из Пермского края в другие регионы страны вывезли 290 тонн помидоров. Это на 47% больше, чем в начале января 2024 года. Об этом сказано на сайте Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«С 1 по 15 января 2025 года с территории Пермского края отправили за пределы региона 290 тонн томатов в другие регионы РФ. Пермские томаты получили более девяти субъектов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что больше всего помидоров передали Новосибирской, Свердловской, Московской области, а также Красноярскому краю, республикам Татарстан и Чувашия. Ведомство проверило поставки, и не обнаружило в томатах вредных веществ.

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В январе 2025 года из Пермского края в другие регионы страны вывезли 290 тонн помидоров. Это на 47% больше, чем в начале января 2024 года. Об этом сказано на сайте Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «С 1 по 15 января 2025 года с территории Пермского края отправили за пределы региона 290 тонн томатов в другие регионы РФ. Пермские томаты получили более девяти субъектов», — сказано в сообщении. Уточняется, что больше всего помидоров передали Новосибирской, Свердловской, Московской области, а также Красноярскому краю, республикам Татарстан и Чувашия. Ведомство проверило поставки, и не обнаружило в томатах вредных веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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