Пермский край снабдил другие регионы России 290 тоннами томатов

В январе 2025 года из Пермского края в другие регионы страны вывезли 290 тонн помидоров. Это на 47% больше, чем в начале января 2024 года. Об этом сказано на сайте Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«С 1 по 15 января 2025 года с территории Пермского края отправили за пределы региона 290 тонн томатов в другие регионы РФ. Пермские томаты получили более девяти субъектов», — сказано в сообщении.
Уточняется, что больше всего помидоров передали Новосибирской, Свердловской, Московской области, а также Красноярскому краю, республикам Татарстан и Чувашия. Ведомство проверило поставки, и не обнаружило в томатах вредных веществ.
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