В Перми арестован московский застройщик

В Перми арестовали представителя московской компании «Квадра групп» Дмитрия Седова. Его обвиняют в том, что он построил в Кудымкаре дома непригодные для проживания.
«Представитель московского ООО „Квадра групп“ Дмитрий Седов арестован в Перми по подозрению в мошенничестве и обвинению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Силовики задержали его в квартире 10 января 2025 года и отправили в СИЗО», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на документы суда.
По мнению следствия, компания Седова передала квартиры дольщикам с недостатками. Также несколько квартир купили власти для детей-сирот. Владельцы жилья отсудили у застройщика 139,1 млн рублей. Но по данным сайта налоговых приставов, Седов не выплатил эту сумму. С 13 мая 2024 года застройщика объявили в федеральный розыск. А 16 января состоялись слушания по его делу. Седов считает себя невиновным. Но судья оставил его в СИЗО до 9 февраля.
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