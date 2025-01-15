15 января 2025

Власти ХМАО перевыполнили план по вводу жилья

В ХМАО в 2024 году введено в эксплуатацию 975 тысяч квадратных метров жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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975 тысяч жилых квадратных метров введено в эксплуатацию в 2024 году
975 тысяч жилых квадратных метров введено в эксплуатацию в 2024 году Фото:

Власти ХМАО в 2024 году перевыполнили план по вводу жилья. Он составил 100,2% от годового, а всего в регионе было построено 975 тысяч жилых квадратных метров.

«По данным Департамента строительства Югры на 15 января 2025 года, за 2024 год в округе построили 975 тысяч жилых „квадратов“. Из них чуть больше 640 тысяч квадратных метров — многоквартирные дома, плюс порядка 335 тысяч — индивидуальное жилищное строительство. В сумме — 100,2% от годового плана», — сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

Больше всего введено жилья было в Сургуте, Сургутском районе и Ханты-Мансийске. 16 из 22 муниципалитетов выполнили план, меньше всего жилья было введено в Нижневартовске (64,5%) и Нижневартовском районе (26%).

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Власти ХМАО в 2024 году перевыполнили план по вводу жилья. Он составил 100,2% от годового, а всего в регионе было построено 975 тысяч жилых квадратных метров. «По данным Департамента строительства Югры на 15 января 2025 года, за 2024 год в округе построили 975 тысяч жилых „квадратов“. Из них чуть больше 640 тысяч квадратных метров — многоквартирные дома, плюс порядка 335 тысяч — индивидуальное жилищное строительство. В сумме — 100,2% от годового плана», — сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Больше всего введено жилья было в Сургуте, Сургутском районе и Ханты-Мансийске. 16 из 22 муниципалитетов выполнили план, меньше всего жилья было введено в Нижневартовске (64,5%) и Нижневартовском районе (26%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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