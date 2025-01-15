Власти ХМАО перевыполнили план по вводу жилья

Власти ХМАО в 2024 году перевыполнили план по вводу жилья. Он составил 100,2% от годового, а всего в регионе было построено 975 тысяч жилых квадратных метров.
«По данным Департамента строительства Югры на 15 января 2025 года, за 2024 год в округе построили 975 тысяч жилых „квадратов“. Из них чуть больше 640 тысяч квадратных метров — многоквартирные дома, плюс порядка 335 тысяч — индивидуальное жилищное строительство. В сумме — 100,2% от годового плана», — сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
Больше всего введено жилья было в Сургуте, Сургутском районе и Ханты-Мансийске. 16 из 22 муниципалитетов выполнили план, меньше всего жилья было введено в Нижневартовске (64,5%) и Нижневартовском районе (26%).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!