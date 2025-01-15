15 января 2025

Художник, попавший в книгу рекордов Гиннеса, презентовал картину о ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Художник, работающий в уникальном стиле, посвятил картину Югре
Художник, работающий в уникальном стиле, посвятил картину Югре Фото:

Художник-филумнист из Тюмени Игорь Рязанцев презентовал картину о Югре на выставке своего творчества в Государственном художественном музее региона. Об этом написала замгубернатора Елена Майер на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Благодарю Игоря Рязанцева за его творчество, а также за подарок нашему музею. Полотно, исполненное в технике филумизма и идеально отображающее исторические особенности нашего округа», — написала Майер.

На картине Рязанцева, посвященного Югре, изображены соболь, нефтевышка, стерлядь, кедровые шишки и орнаменты коренных народов Севера. Всего художник на выставке в Ханты-Мансийске презентовал 50 своих работ и несколько масштабных инсталляций, развернутых да двух этажах музея. Рязанцев попал в Книгу рекордов Гиннеса как единственный художник, рисующий в технике филумизма — вместо кистей он использует шприцы с акриловой краской, а на одну картину размером 2х2 метра у него уходит порядка 1000 шприцов.

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Художник-филумнист из Тюмени Игорь Рязанцев презентовал картину о Югре на выставке своего творчества в Государственном художественном музее региона. Об этом написала замгубернатора Елена Майер на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Благодарю Игоря Рязанцева за его творчество, а также за подарок нашему музею. Полотно, исполненное в технике филумизма и идеально отображающее исторические особенности нашего округа», — написала Майер. На картине Рязанцева, посвященного Югре, изображены соболь, нефтевышка, стерлядь, кедровые шишки и орнаменты коренных народов Севера. Всего художник на выставке в Ханты-Мансийске презентовал 50 своих работ и несколько масштабных инсталляций, развернутых да двух этажах музея. Рязанцев попал в Книгу рекордов Гиннеса как единственный художник, рисующий в технике филумизма — вместо кистей он использует шприцы с акриловой краской, а на одну картину размером 2х2 метра у него уходит порядка 1000 шприцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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