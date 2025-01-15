Художник, попавший в книгу рекордов Гиннеса, презентовал картину о ХМАО

Художник-филумнист из Тюмени Игорь Рязанцев презентовал картину о Югре на выставке своего творчества в Государственном художественном музее региона. Об этом написала замгубернатора Елена Майер на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Благодарю Игоря Рязанцева за его творчество, а также за подарок нашему музею. Полотно, исполненное в технике филумизма и идеально отображающее исторические особенности нашего округа», — написала Майер.
На картине Рязанцева, посвященного Югре, изображены соболь, нефтевышка, стерлядь, кедровые шишки и орнаменты коренных народов Севера. Всего художник на выставке в Ханты-Мансийске презентовал 50 своих работ и несколько масштабных инсталляций, развернутых да двух этажах музея. Рязанцев попал в Книгу рекордов Гиннеса как единственный художник, рисующий в технике филумизма — вместо кистей он использует шприцы с акриловой краской, а на одну картину размером 2х2 метра у него уходит порядка 1000 шприцов.
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