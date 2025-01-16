Власти зачистят от спекулянтов рынок добычи полезных ископаемых

Власти России проведут проверку лицензий на право пользования недрами и выявят тех, кто не ведет разработку и перепродает участки. Такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Патрушев 16 января на совещании, посвященном эффективности управления фондом недр. По словам экспертов URA.RU, это усилит приток реальных инвестиций в отрасль и уберет с рынка «лицензионных рантье» — компании, которые держат участки для дальнейшей перепродажи.
«Минеральносырьевую базу нашей страны составляют почти 240 видов полезных ископаемых. Их запасы сосредоточены более чем в 40 тысячах месторождений. Кроме того, добыча сырья формирует порядка 40% доходов консолидированного бюджета. С учетом таких масштабов, безусловно, государственная политика должна обеспечивать эффективное управление сырьевой базой», — сказал Дмитрий Патрушев.
Особое внимание на совещании уделили работе по «спящим» лицензиям, уточнили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Патрушева. За 2022–2024 годы досрочно прекращены около 900 лицензий. Сейчас эта работа будет вестись еще динамичнее и тщательнее.
«Спящие лицензии» — большая проблема для добывающих отраслей, пояснил главный специалист Всероссийского института минерального сырья, кандидат геолого-минералогических наук Иван Махоткин. Она актуальна уже около 20 лет.
«Эти лицензии выданы на определенные земельные участки с условием, что там будут добываться полезные ископаемые, что обладатель лицензии вложится в экономику региона, будет платить налоги и создавать рабочие места, — сказал эксперт. — Но годы идут, а участок находится в стадии геологоразведки, работы не начинаются.
Мало того, что экономика не дополучает ожидаемых импульсов развития, страдают реальные инвесторы, которые имеют деньги для ведения добычи, но не могут зайти на свободные участки, потому что по документам они все разобраны. Владельцев, которые имеют лицензию, но не ведут добычу, называют «лицензионных рантье». Они держат участки для дальнейшей перепродажи и перекрывают приток инвестиций на территорию.
Аудит лицензий покончит со спекулянтами. Это позволит полноценно использовать ресурсы российских недр для развития экономики.
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