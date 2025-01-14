В ХМАО в три раза выросли убытки нефтяных компаний

Убытки нефтедобывающих компаний Югры увеличились почти в три раза. За десять месяцев 2024 года нефтяники понесли более 36 млрд рублей убытков, годом ранее этот показатель составлял порядка 12 млрд руб., сообщили URA.RU аналитики Тюменьстата.
«С января по октябрь 2024 года убытки компаний, занятых в сфере добычи полезных ископаемых ХМАО, достигли 36 099,4 млн рублей. В 2023 году убытки отрасли составляли 12 333 млн рублей», — указано в отчете ведомства.
Кроме нефтяной сферы, убытки выросли в транспортных компаниях Югры — с 921,8 миллиона до 2,3 миллиарда рублей. Водоснабжение и утилизация отходов тоже показали заметное увеличение. А вот в строительстве и обрабатывающих производствах, наоборот, убытки сократились.
Ранее URA.RU сообщало, что 2024 год стал испытанием для нефтяной отрасли ХМАО. Добыча полезных ископаемых снизилась, прибыль упала, а количество убыточных предприятий выросло.
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