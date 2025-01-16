Составлен ТОП-5 лучших автомобилей по цене до миллиона рублей

Эксперт Черноусов: Hyundai Solaris — лучший автомобиль до одного миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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На первое место Черноусов поставил Hyundai Solaris
На первое место Черноусов поставил Hyundai Solaris Фото:

Пятерку лучших автомобилей до одного миллиона рублей открывает корейский производитель Hyundai со своей моделью Solaris. Об этом сообщил директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов.

«Первое место досталось представителю корейского автопрома — Hyundai Solaris рестайлинг первого поколения, 2014-2017 годы. Автомобиль хорошо зарекомендовал себя с точки зрения цены и качества», — сказал он в разговоре с «Газетой.Ru». По словам Черноусова, сейчас такая модель обойдется в 951 тысячу рублей.

На втором месте расположился Ford Focus третьего поколения, который выпускался с 2011 по 2015 год и имеет среднюю цену в 726 тысяч рублей. Третье место занимает Hyundai Solaris первого поколения в версии до рестайлинга (2010-2014). Примерная стоимость — 727 тысяч рублей.

Четвертую позицию в списке занял Volkswagen Polo пятого поколения (2009-2015), оцениваемый в 713 тысяч рублей. Завершает топ-5 Kia Rio третьего поколения (2011-2015), предлагаемая по цене 769 тысяч рублей.

При этом с начала текущего года уже повысились цены на новые автомобили, включая китайские модели и отечественные Lada. В среднем рост составил 1,5–5%. Основные причины — утильсбор и волатильность курса.

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Пятерку лучших автомобилей до одного миллиона рублей открывает корейский производитель Hyundai со своей моделью Solaris. Об этом сообщил директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов. «Первое место досталось представителю корейского автопрома — Hyundai Solaris рестайлинг первого поколения, 2014-2017 годы. Автомобиль хорошо зарекомендовал себя с точки зрения цены и качества», — сказал он в разговоре с «Газетой.Ru». По словам Черноусова, сейчас такая модель обойдется в 951 тысячу рублей. На втором месте расположился Ford Focus третьего поколения, который выпускался с 2011 по 2015 год и имеет среднюю цену в 726 тысяч рублей. Третье место занимает Hyundai Solaris первого поколения в версии до рестайлинга (2010-2014). Примерная стоимость — 727 тысяч рублей. Четвертую позицию в списке занял Volkswagen Polo пятого поколения (2009-2015), оцениваемый в 713 тысяч рублей. Завершает топ-5 Kia Rio третьего поколения (2011-2015), предлагаемая по цене 769 тысяч рублей. При этом с начала текущего года уже повысились цены на новые автомобили, включая китайские модели и отечественные Lada. В среднем рост составил 1,5–5%. Основные причины — утильсбор и волатильность курса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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