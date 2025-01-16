Составлен ТОП-5 лучших автомобилей по цене до миллиона рублей

Пятерку лучших автомобилей до одного миллиона рублей открывает корейский производитель Hyundai со своей моделью Solaris. Об этом сообщил директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов.
«Первое место досталось представителю корейского автопрома — Hyundai Solaris рестайлинг первого поколения, 2014-2017 годы. Автомобиль хорошо зарекомендовал себя с точки зрения цены и качества», — сказал он в разговоре с «Газетой.Ru». По словам Черноусова, сейчас такая модель обойдется в 951 тысячу рублей.
На втором месте расположился Ford Focus третьего поколения, который выпускался с 2011 по 2015 год и имеет среднюю цену в 726 тысяч рублей. Третье место занимает Hyundai Solaris первого поколения в версии до рестайлинга (2010-2014). Примерная стоимость — 727 тысяч рублей.
Четвертую позицию в списке занял Volkswagen Polo пятого поколения (2009-2015), оцениваемый в 713 тысяч рублей. Завершает топ-5 Kia Rio третьего поколения (2011-2015), предлагаемая по цене 769 тысяч рублей.
При этом с начала текущего года уже повысились цены на новые автомобили, включая китайские модели и отечественные Lada. В среднем рост составил 1,5–5%. Основные причины — утильсбор и волатильность курса.
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