В России взлетели цены на новые автомобили

В начале года на российском авторынке повысились цены на новые автомобили, включая китайские модели и Lada. Новые машины подорожали на 1,5–5% с начала года. Основные причины — утильсбор и волатильность курса. Аналитики прогнозируют рост цен до 10% к концу первого полугодия. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Сейчас переписывание ценников — достаточно массовая история. А главный подстегивающий фактор — повышение утилизационного сбора, которое продолжает постепенно перекладываться в цену автомобиля», — рассказал «Коммерсанту» Сергей Удалов из «Автостата». Цены на новые легковые автомобили с января выросли на 1,5–5% по ряду моделей.
Эксперт считает, что в стоимость автомобилей еще не полностью учтена индексация утильсбора, произошедшая в октябре 2024 и январе 2025 года. Кроме того, на рост цен влияет волатильность курса, отмечает господин Удалов. Он также упоминает, что отменяются акции и скидки, а цены изменяются на новый модельный год, и по некоторым моделям рост цен составляет до 4-5%.
Дилеры и эксперты ожидают дальнейший рост цен на новые автомобили в России из-за инфляции, утильсбора, курса валюты и высокой ставки ЦБ. «Автостат» прогнозирует увеличение стоимости новых автомобилей на 10% за первое полугодие. Директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев добавляет, что подорожание коснется всех брендов, но меньше всего затронет марки с высокой локализацией производства в России.
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