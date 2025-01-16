16 января 2025

Путин назначил семь новых судей в Свердловской области

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ 16 января Фото:

Президент России Владимир Путин 16 января подписал указ о назначении на шестилетний срок семи новых судей в Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий судьей Арбитражного суда Свердловской области Олега Головина. Судьями Октябрьского районного суда города Екатеринбурга — Марину Баранскую, Ольгу Клюжеву. Назначить судьей Чкаловского районного суда — Александру Проняеву», — говорится в документе.

Судьей Артемовского городского суда стала Ольга Вагина, Ирбитского районного суда — Юлия Саламбаева. Судьей Каменского районного суда назначили Ольгу Коврижных.

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Президент России Владимир Путин 16 января подписал указ о назначении на шестилетний срок семи новых судей в Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий судьей Арбитражного суда Свердловской области Олега Головина. Судьями Октябрьского районного суда города Екатеринбурга — Марину Баранскую, Ольгу Клюжеву. Назначить судьей Чкаловского районного суда — Александру Проняеву», — говорится в документе. Судьей Артемовского городского суда стала Ольга Вагина, Ирбитского районного суда — Юлия Саламбаева. Судьей Каменского районного суда назначили Ольгу Коврижных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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