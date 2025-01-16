Путин назначил семь новых судей в Свердловской области

Президент России Владимир Путин 16 января подписал указ о назначении на шестилетний срок семи новых судей в Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Назначить на шестилетний срок полномочий судьей Арбитражного суда Свердловской области Олега Головина. Судьями Октябрьского районного суда города Екатеринбурга — Марину Баранскую, Ольгу Клюжеву. Назначить судьей Чкаловского районного суда — Александру Проняеву», — говорится в документе.
Судьей Артемовского городского суда стала Ольга Вагина, Ирбитского районного суда — Юлия Саламбаева. Судьей Каменского районного суда назначили Ольгу Коврижных.
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