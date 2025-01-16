Убирать Екатеринбург от снега выводят школьников, коммунальщиков не хватает

В Екатеринбурге из-за нехватки рабочих рук к уборке снега привлекают школьников с 14 лет. Они очищают скверы и парки. Об этом рассказала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.
«Не хватает и водителей, и механизаторов, это и обычные дорожные рабочие. Мы всех ждем. У нас работают даже школьники. С 14 лет на тех работах, на которых они могут работать, они убирают скверы, парки. Это безопасные зоны», — поделилась Благодаткова в эфире ОТВ.
Она отметила, что за свой труд несовершеннолетние получают деньги. Благодаткова также рассказала о запуске пилотного проекта снегоплавильного пункта, где снег будут топить канализационными стоками. Первый тестовый объект появится в Октябрьском районе Екатеринбурга. «Идут предпроектные наработки того, как это можно сделать, как построить дополнительное ответвление от самой канализации для того, чтобы организовать снегоплавильный пункт», — рассказала Благодаткова.
В конце прошлого года, когда Екатеринбург накрыли обильные снегопады, горожане жаловались на плохую уборку. Власти тогда отреагировали на серию публикаций URA.RU, выведя на улицы дополнительные силы. Когда резко пришла оттепель, ситуация с уборкой усугубилась. Это признала и сама Благодаткова в эфире ОТВ.
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