16 января 2025

Путин назначил председателя Арбитражного суда Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава государства подписал указ о назначении судей в регионе 16 января
Глава государства подписал указ о назначении судей в регионе 16 января Фото:

Главой Арбитражного суда Пермского края стал Валерий Голубцов, председателем Бардымского районного суда — Ильдар Фазлиахметов. Кандидатуры утвердил президент России Владимир Путин.

«Назначить председателем Бардымского районного суда Ильдара Фазлиахметова. Назначить председателем Арбитражного суда Пермского края Валерия Голубцова», — написано в указе российского лидера. Документ размещен на портале правовой информации.

Изменения затронули также три районных суда Перми, Соликамский городской суд и все тот же арбитраж. В последней инстанции судьями стали Ирина Ивонина и Наталя Кабаргина. В Соликамске — Светлана Осьмушко. В Дзержинском районе краевого центра Путин назначил судьей Антона Абитова, в Мотовилихинском — Эльмара Ахунова, в Свердловском районном суде — Ольгу Колычеву. Согласно принятому положению, назначение проводится только при наличии положительного заключения квалификационной судейской коллегии.

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Главой Арбитражного суда Пермского края стал Валерий Голубцов, председателем Бардымского районного суда — Ильдар Фазлиахметов. Кандидатуры утвердил президент России Владимир Путин. «Назначить председателем Бардымского районного суда Ильдара Фазлиахметова. Назначить председателем Арбитражного суда Пермского края Валерия Голубцова», — написано в указе российского лидера. Документ размещен на портале правовой информации. Изменения затронули также три районных суда Перми, Соликамский городской суд и все тот же арбитраж. В последней инстанции судьями стали Ирина Ивонина и Наталя Кабаргина. В Соликамске — Светлана Осьмушко. В Дзержинском районе краевого центра Путин назначил судьей Антона Абитова, в Мотовилихинском — Эльмара Ахунова, в Свердловском районном суде — Ольгу Колычеву. Согласно принятому положению, назначение проводится только при наличии положительного заключения квалификационной судейской коллегии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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