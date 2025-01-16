Путин назначил председателя Арбитражного суда Пермского края

Главой Арбитражного суда Пермского края стал Валерий Голубцов, председателем Бардымского районного суда — Ильдар Фазлиахметов. Кандидатуры утвердил президент России Владимир Путин.
«Назначить председателем Бардымского районного суда Ильдара Фазлиахметова. Назначить председателем Арбитражного суда Пермского края Валерия Голубцова», — написано в указе российского лидера. Документ размещен на портале правовой информации.
Изменения затронули также три районных суда Перми, Соликамский городской суд и все тот же арбитраж. В последней инстанции судьями стали Ирина Ивонина и Наталя Кабаргина. В Соликамске — Светлана Осьмушко. В Дзержинском районе краевого центра Путин назначил судьей Антона Абитова, в Мотовилихинском — Эльмара Ахунова, в Свердловском районном суде — Ольгу Колычеву. Согласно принятому положению, назначение проводится только при наличии положительного заключения квалификационной судейской коллегии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!