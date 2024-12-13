Путин назначил трех судей в районные суды Перми

Судей назначили на шестилетний срок
Трое судей назначены в районные суды Перми. Указ №1067 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить на шестилетний срок полномочий […] в Пермском крае… судьей Орджоникидзевского районного суда Матлину Ольгу Игоревну. Судьями Свердловского районного суда города Перми назначить Гаврилову Елену Владимировну и Кивилеву Анну Александровну», — говорится в указе.
Указ о назначении судей был подписан президентом 13 декабря. Назначение производится только при наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей.
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