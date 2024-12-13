13 декабря 2024

Путин назначил трех судей в районные суды Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Судей назначили на шестилетний срок
Судей назначили на шестилетний срок Фото:

Трое судей назначены в районные суды Перми. Указ №1067 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий […] в Пермском крае… судьей Орджоникидзевского районного суда Матлину Ольгу Игоревну. Судьями Свердловского районного суда города Перми назначить Гаврилову Елену Владимировну и Кивилеву Анну Александровну», — говорится в указе.

Указ о назначении судей был подписан президентом 13 декабря. Назначение производится только при наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей.

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Трое судей назначены в районные суды Перми. Указ №1067 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить на шестилетний срок полномочий […] в Пермском крае… судьей Орджоникидзевского районного суда Матлину Ольгу Игоревну. Судьями Свердловского районного суда города Перми назначить Гаврилову Елену Владимировну и Кивилеву Анну Александровну», — говорится в указе. Указ о назначении судей был подписан президентом 13 декабря. Назначение производится только при наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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