16 января 2025

В новогодние праздники в Прикамье родились свыше 800 младенцев

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В Пермском крае с начала года родились три двойни
В Пермском крае с начала года родились три двойни Фото:

С наступлением 2025 года на территории Пермского края родились 808 младенцев. Комитет ЗАГС региона в новогодние праздники смог обработать свыше 3 тысяч обращений, пояснили в ведомстве.

«С 1 по 15 января специалистами органов ЗАГС Прикамья произведено 3 218 государственных регистраций актов гражданского состояния. Из них 282 — о заключении брака, 808 — о рождении, в том числе три двойни», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU уже писало, что в первые дни нового года самыми популярными именами для мальчиков у пермяков стали Михаил и Тимофей. Среди девочек в лидеры выбилось имя Василиса.

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С наступлением 2025 года на территории Пермского края родились 808 младенцев. Комитет ЗАГС региона в новогодние праздники смог обработать свыше 3 тысяч обращений, пояснили в ведомстве. «С 1 по 15 января специалистами органов ЗАГС Прикамья произведено 3 218 государственных регистраций актов гражданского состояния. Из них 282 — о заключении брака, 808 — о рождении, в том числе три двойни», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». URA.RU уже писало, что в первые дни нового года самыми популярными именами для мальчиков у пермяков стали Михаил и Тимофей. Среди девочек в лидеры выбилось имя Василиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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