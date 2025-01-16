В новогодние праздники в Прикамье родились свыше 800 младенцев

С наступлением 2025 года на территории Пермского края родились 808 младенцев. Комитет ЗАГС региона в новогодние праздники смог обработать свыше 3 тысяч обращений, пояснили в ведомстве.
«С 1 по 15 января специалистами органов ЗАГС Прикамья произведено 3 218 государственных регистраций актов гражданского состояния. Из них 282 — о заключении брака, 808 — о рождении, в том числе три двойни», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU уже писало, что в первые дни нового года самыми популярными именами для мальчиков у пермяков стали Михаил и Тимофей. Среди девочек в лидеры выбилось имя Василиса.
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