В городе ХМАО сменился судья

Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин
Судьей Радужнинского городского суда в ХМАО назначен Игорь Попов. Кандидатуру утвердил президент России Владимир Путин.
«Указом президента Российской Федерации судьей Радужнинского городского суда назначен Попов Игорь Александрович», — говорится в документе. Указ опубликован на портале правовых актов 16 января 2025 года.
В настоящее время в городском суде Радужного, помимо председателя, действует три судьи. Согласно сайту ведомства, еще две позиции судей вакантны.
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