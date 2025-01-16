16 января 2025

В городе ХМАО сменился судья

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Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин
Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин Фото:

Судьей Радужнинского городского суда в ХМАО назначен Игорь Попов. Кандидатуру утвердил президент России Владимир Путин.

«Указом президента Российской Федерации судьей Радужнинского городского суда назначен Попов Игорь Александрович», — говорится в документе. Указ опубликован на портале правовых актов 16 января 2025 года.

В настоящее время в городском суде Радужного, помимо председателя, действует три судьи. Согласно сайту ведомства, еще две позиции судей вакантны.

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Судьей Радужнинского городского суда в ХМАО назначен Игорь Попов. Кандидатуру утвердил президент России Владимир Путин. «Указом президента Российской Федерации судьей Радужнинского городского суда назначен Попов Игорь Александрович», — говорится в документе. Указ опубликован на портале правовых актов 16 января 2025 года. В настоящее время в городском суде Радужного, помимо председателя, действует три судьи. Согласно сайту ведомства, еще две позиции судей вакантны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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