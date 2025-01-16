16 января 2025

Здание под офисы и рестораны продают в элитном ЖК в центре Челябинска. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-недвижимость продают за 400 млн рублей
Бизнес-недвижимость продают за 400 млн рублей Фото:

В центре Челябинска под офисы и рестораны выставили на продажа коммерческую недвижимость в элитном ЖК «Манхэттен». За помещение просят 400 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Помещение на набережной подходит для создания офисов, фитнес-клубов, бутиков или ресторанов.  Объект находится в динамично развивающемся районе, рядом с торгово-развлекательным комплексом „Родник“, челябинским бором и зоопарком. Стоимость — 400 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Помещение продавец характеризует как с большими окнами, выходящими на новую набережную. Удобства включают два входа: один — с открытой улицы (набережной), другой — со стороны закрытой территории. Имеется парковка, в том числе подземная. Общая площадь недвижимости составляет 2000 квадратных метров. 

Общая площадь помещения составляет 2000 квадратных метров
Общая площадь помещения составляет 2000 квадратных метров
Фото:

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В центре Челябинска под офисы и рестораны выставили на продажа коммерческую недвижимость в элитном ЖК «Манхэттен». За помещение просят 400 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Помещение на набережной подходит для создания офисов, фитнес-клубов, бутиков или ресторанов.  Объект находится в динамично развивающемся районе, рядом с торгово-развлекательным комплексом „Родник“, челябинским бором и зоопарком. Стоимость — 400 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Помещение продавец характеризует как с большими окнами, выходящими на новую набережную. Удобства включают два входа: один — с открытой улицы (набережной), другой — со стороны закрытой территории. Имеется парковка, в том числе подземная. Общая площадь недвижимости составляет 2000 квадратных метров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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