В центре Челябинска под офисы и рестораны выставили на продажа коммерческую недвижимость в элитном ЖК «Манхэттен». За помещение просят 400 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«Помещение на набережной подходит для создания офисов, фитнес-клубов, бутиков или ресторанов. Объект находится в динамично развивающемся районе, рядом с торгово-развлекательным комплексом „Родник“, челябинским бором и зоопарком. Стоимость — 400 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Помещение продавец характеризует как с большими окнами, выходящими на новую набережную. Удобства включают два входа: один — с открытой улицы (набережной), другой — со стороны закрытой территории. Имеется парковка, в том числе подземная. Общая площадь недвижимости составляет 2000 квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!