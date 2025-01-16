В мэрии Екатеринбурга уборку улиц от снега оценили на тройку

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова оценила уборку улиц от снега на 3,5 из пяти. По её словам, этой зимой из-за аномальной погоды содержать город в чистоте сложнее.
«Когда погода не соответствует климатическим условиям, значительно сложнее содержать территории. Особенно когда возникает сильная оттепель. [Ведущий: Любимая шкала сейчас „5 звездочек“. Сколько звездочек нажмете?] 3,5, наверное. В целом удовлетворительно, несмотря на всякие там условия», — поделилась Благодаткова в эфире ОТВ.
Она отметила, что при обнаружении плохо очищенных тротуаров лучше сразу обратиться в администрацию нужного района. Благодаткова также рассказала, что из-за нехватки рабочих рук к уборке снега привлекают школьников с 14 лет.
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