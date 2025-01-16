16 января 2025

В мэрии Екатеринбурга уборку улиц от снега оценили на тройку

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Благодаткова отметила, что жаловаться на нечищеные тротуары нужно в администрацию района
Благодаткова отметила, что жаловаться на нечищеные тротуары нужно в администрацию района Фото:

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова оценила уборку улиц от снега на 3,5 из пяти. По её словам, этой зимой из-за аномальной погоды содержать город в чистоте сложнее.

«Когда погода не соответствует климатическим условиям, значительно сложнее содержать территории. Особенно когда возникает сильная оттепель. [Ведущий: Любимая шкала сейчас „5 звездочек“. Сколько звездочек нажмете?] 3,5, наверное. В целом удовлетворительно, несмотря на всякие там условия», — поделилась Благодаткова в эфире ОТВ.

Она отметила, что при обнаружении плохо очищенных тротуаров лучше сразу обратиться в администрацию нужного района. Благодаткова также рассказала, что из-за нехватки рабочих рук к уборке снега привлекают школьников с 14 лет.

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Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова оценила уборку улиц от снега на 3,5 из пяти. По её словам, этой зимой из-за аномальной погоды содержать город в чистоте сложнее. «Когда погода не соответствует климатическим условиям, значительно сложнее содержать территории. Особенно когда возникает сильная оттепель. [Ведущий: Любимая шкала сейчас „5 звездочек“. Сколько звездочек нажмете?] 3,5, наверное. В целом удовлетворительно, несмотря на всякие там условия», — поделилась Благодаткова в эфире ОТВ. Она отметила, что при обнаружении плохо очищенных тротуаров лучше сразу обратиться в администрацию нужного района. Благодаткова также рассказала, что из-за нехватки рабочих рук к уборке снега привлекают школьников с 14 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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