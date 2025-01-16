В ХМАО объявлена актировка для школьников первой смены

Температура воздуха местами в ХМАО опустилась до -33 градусов
В нескольких городах и поселках ХМАО у школьников первой смены 17 января отменены занятия из-за низкой температуры воздуха. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«На утро 17 января температура воздуха на территории ХМАО составляет от -27,9 до -33,3 градусов. Скорость ветра от 0 до 1 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Ученики начальных классов останутся дома в селе Няксимволь и деревне Хулимсунт. С 1-й по 8-й классы отменены занятия в Комсомольском, Талинке, Карымкарах, Щекурье, Саранпауле и деревне Ломбовож.
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