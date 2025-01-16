16 января 2025

В ХМАО объявлена актировка для школьников первой смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха местами в ХМАО опустилась до -33 градусов
Температура воздуха местами в ХМАО опустилась до -33 градусов Фото:

В нескольких городах и поселках ХМАО у школьников первой смены 17 января отменены занятия из-за низкой температуры воздуха. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«На утро 17 января температура воздуха на территории ХМАО составляет от -27,9 до -33,3 градусов. Скорость ветра от 0 до 1 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Ученики начальных классов останутся дома в селе Няксимволь и деревне Хулимсунт. С 1-й по 8-й классы отменены занятия в Комсомольском, Талинке, Карымкарах, Щекурье, Саранпауле и деревне Ломбовож.

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В нескольких городах и поселках ХМАО у школьников первой смены 17 января отменены занятия из-за низкой температуры воздуха. Информация размещена на портале «Госуслуг». «На утро 17 января температура воздуха на территории ХМАО составляет от -27,9 до -33,3 градусов. Скорость ветра от 0 до 1 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Ученики начальных классов останутся дома в селе Няксимволь и деревне Хулимсунт. С 1-й по 8-й классы отменены занятия в Комсомольском, Талинке, Карымкарах, Щекурье, Саранпауле и деревне Ломбовож.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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