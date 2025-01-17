Маск назвал причину крушения корабля Starship

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что причиной крушения космического корабля Starship во время тестового запуска стала утечка кислорода или топлива. Инцидент произошел в ходе седьмого тестового полета с космодрома Starbase в Техасе.
«По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя», — написал Маск в социальной сети Х. Он также отметил, что в связи с произошедшим, инженеры компании усилят меры безопасности, включая двойную проверку систем на наличие утечек и добавление системы пожаротушения. Несмотря на аварию, перенос следующего запуска Starship считается маловероятным.
Ранее компания сообщила о потере прототипа корабля Starship во время испытательного полета. Отмечается, что в процессе набора высоты произошло быстрое незапланированное разрушение, передает RT.
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