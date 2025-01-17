Маск назвал причину крушения корабля Starship

Маск: причина крушения корабля Starship — утечка кислорода или топлива
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прототип корабля Starship в ходе тестового запуска потерпел крушение
Прототип корабля Starship в ходе тестового запуска потерпел крушение Фото:

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что причиной крушения космического корабля Starship во время тестового запуска стала утечка кислорода или топлива. Инцидент произошел в ходе седьмого тестового полета с космодрома Starbase в Техасе.

«По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя», — написал Маск в социальной сети Х. Он также отметил, что в связи с произошедшим, инженеры компании усилят меры безопасности, включая двойную проверку систем на наличие утечек и добавление системы пожаротушения. Несмотря на аварию, перенос следующего запуска Starship считается маловероятным.

Ранее компания сообщила о потере прототипа корабля Starship во время испытательного полета. Отмечается, что в процессе набора высоты произошло быстрое незапланированное разрушение, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что причиной крушения космического корабля Starship во время тестового запуска стала утечка кислорода или топлива. Инцидент произошел в ходе седьмого тестового полета с космодрома Starbase в Техасе. «По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя», — написал Маск в социальной сети Х. Он также отметил, что в связи с произошедшим, инженеры компании усилят меры безопасности, включая двойную проверку систем на наличие утечек и добавление системы пожаротушения. Несмотря на аварию, перенос следующего запуска Starship считается маловероятным. Ранее компания сообщила о потере прототипа корабля Starship во время испытательного полета. Отмечается, что в процессе набора высоты произошло быстрое незапланированное разрушение, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...