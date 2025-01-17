Россиянам рассказали, почему нельзя оставлять телефон заряжаться на ночь

Оставлять смартфон заряжаться на всю ночь категорически не рекомендуется, так как это ускоряет износ аккумулятора, сообщила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. По ее словам, когда заряд достигает 100%, зарядное устройство продолжает работать, это повышает температуру аккумулятора и со временем уменьшает его емкость.
«Когда батарея достигает 100%, зарядное устройство не выключается, а поддерживает полный заряд в течение всего времени подключения. Этот процесс, известный как капельная подзарядка, повышает температуру аккумулятора и со временем снижает его емкость», — сказала Голицына. Ее слова приводит РИА Новости.
Она также отметила, что литий-ионным батареям, широко используемым в современных смартфонах, достаточно около двух часов для полного заряда. Дополнительно Наталья Голицына указала на вред от длительного пребывания устройства на зарядке. Постоянное подключение к зарядному устройству на протяжении всей ночи фактически держит телефон под напряжением на протяжении нескольких месяцев в году, что ускоряет деградацию аккумулятора. Эксперт также рекомендует избегать полного разряда батареи до 0% и подключать к зарядке при уровне 35–40%, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
Ранее техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой также посоветовал не оставлять зарядное устройство телефона в розетке, так как это может привести к его выходу из строя и представляет опасность для детей и животных. Кроме того, такое устройство продолжает потреблять электроэнергию и может стать источником пожара при скачках напряжения в сети, передает RT.
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