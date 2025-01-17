Кулеба нашел сходство у Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и избранный американский лидер Дональд Трамп имеют схожие методы и стили управления, которые напоминают времена после Венского конгресса 1815 года. Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, оба политика должны были родиться в 19 веке.
«Они оба должны были родиться в XIX веке. Где-то после Венского конгресса 1815 года, когда монархи договорились о том, как будет функционировать мир: вот, где я есть, все мое и вы туда не лезете. А если у меня начинаются проблемы, вы приходите и помогаете», — заявил Кулеба в интервью украинскому телеканалу «Суспiльне». По его мнению, сейчас международный контекст изменился, и используемые ими политические методы управления уже не работают. В частности, это касается и украинского кризиса. По словам экс-министра, «кавалерийской атакой» этот конфликт не получится остановить.
В ближайшее время Путин и Трамп планируют провести встречу. Однако когда и где она пройдет, пока неизвестно. По словам проректора Дипломатической академии МИД РФ Олега Карповича, переговоры могут пройти в ОАЭ после вступления Трампа в должность главы США 20 января, передает RT.
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