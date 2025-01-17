WP: Нетаньяху пообещал правительству возобновить войну в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал возможность возобновления военных действий с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа после подписания соглашения по прекращению огня и освобождению заложников. Об этом сообщают американские журналисты, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.
«Война может возобновиться после этой начальной фазы», — пишет газета The Washighton Post. По данным источников, Нетаньяху дал понять, что конфликт может быть возобновлен после того, как будет завершен обмен заложниками. Согласно договоренностям, ХАМАС должен освободить 33 своих заложников в обмен на более 1000 палестинских заключенных.
Накануне стороны подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа, передает RT. Оно начнет действовать с 19 января. В дополнение к указанным условиям, Израиль обязан отвести войска из плотно населенных территорий сектора к его границам. Предшествующие этому переговоры заняли 15 месяцев, при этом последнее перемирие было зафиксировано в ноябре 2023 года.
Война в секторе Газа обострилась 7 октября 2023 года после того, как палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли израильскую территорию, что привело к началу израильской контртеррористической операции. Конфликт с течением времени перерос в полноценное столкновение Израиля с соседними арабскими странами, включая Иран и Ливан.
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