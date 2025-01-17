Полиция возбудила дело по заявлению губернатора Федорищева о коррупции в футболе

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Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в самарском футбольном клубе, после чего полиция начала проверку
Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в самарском футбольном клубе, после чего полиция начала проверку Фото:

Полиция Самарской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества, связанного с футбольным клубом «Крылья Советов». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. До этого губернатор региона Вячеслав Федорищев заявлял, что клуб потерял до 36 миллионов рублей из-за фактов коррупции среди судейского состава.

«По заявлению Федорищева ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. Пока подробности дела не разглашаются. 

Ранее Федорищев заявил, что у футбольного клуба «Крылья Советов» есть долг в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, занимающимися коррупцией в судейском корпусе». В ответ на эти заявления Российский футбольный союз (РФС) инициировал проверку матчей клуба за последние два года. Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что результаты анализа будут переданы в правоохранительные органы. Губернатор также обратился в прокуратуру в связи с происходящим.

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Полиция Самарской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества, связанного с футбольным клубом «Крылья Советов». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. До этого губернатор региона Вячеслав Федорищев заявлял, что клуб потерял до 36 миллионов рублей из-за фактов коррупции среди судейского состава. «По заявлению Федорищева ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. Пока подробности дела не разглашаются.  Ранее Федорищев заявил, что у футбольного клуба «Крылья Советов» есть долг в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, занимающимися коррупцией в судейском корпусе». В ответ на эти заявления Российский футбольный союз (РФС) инициировал проверку матчей клуба за последние два года. Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что результаты анализа будут переданы в правоохранительные органы. Губернатор также обратился в прокуратуру в связи с происходящим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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